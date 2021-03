Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42396b28-06f2-4b83-8c4f-3415bdad4296","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210308_A_Kindle_szuletese_Jeff_Bezos_eletutja_5_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42396b28-06f2-4b83-8c4f-3415bdad4296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f44172-df7d-4779-8e27-5665e6bfbe9b","keywords":null,"link":"/360/20210308_A_Kindle_szuletese_Jeff_Bezos_eletutja_5_resz","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"A Kindle születése – Jeff Bezos életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécsben nem léphetnek pályára, így Debrecenbe jönnek.","shortLead":"Bécsben nem léphetnek pályára, így Debrecenbe jönnek.","id":"20210308_katar_debrecen_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc72f70-f972-4455-be3e-3b9a22424efa","keywords":null,"link":"/sport/20210308_katar_debrecen_foci","timestamp":"2021. március. 08. 17:31","title":"A vb-rendező Katar Debrecenben fogja a márciusi meccseit játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve arról lett híres, hogy gyűjtést szervezett, majd a befolyt összegből összecsukható ágyakat vett a kórházaknak, hogy a szülőknek ne a földön kelljen aludniuk. HVG-portré.","shortLead":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve...","id":"202109_orosvari_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b53171-7533-4914-b29c-775b5c4e9ec1","keywords":null,"link":"/360/202109_orosvari_zsolt","timestamp":"2021. március. 09. 13:00","title":"\"Nem veszi be a gyomrom, ha emberek gyógyulását múlt századi körülmények nehezítik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak – figyelmeztetnek brit ökológusok. ","shortLead":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak...","id":"202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e255c-f82c-4ffb-99d3-01ffc5e30493","keywords":null,"link":"/360/202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","timestamp":"2021. március. 09. 10:00","title":"A városban lakókon múlhat, túlélnek-e a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","shortLead":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","id":"20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585cb3de-0249-4c18-9cd5-8603eaf30d81","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","timestamp":"2021. március. 10. 10:06","title":"Művészóriásoktól tanult és maga is legenda lett – 75 éves Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarországon tanuló külföldiekre építő vállalkozásokra is kihat a járvány.","shortLead":"A Magyarországon tanuló külföldiekre építő vállalkozásokra is kihat a járvány.","id":"20210309_erasmus_program_osztondij_kulfoldi_hallgatok_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27198868-c5c0-4e53-9107-6d81baa4387b","keywords":null,"link":"/elet/20210309_erasmus_program_osztondij_kulfoldi_hallgatok_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 09. 07:40","title":"Megérzik a szálláshelyek, hogy alig vannak külföldi hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]