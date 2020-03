Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. ","shortLead":"A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. ","id":"20200301_Agyonlotte_a_rendor_a_napolyi_fiut_aki_megprobalta_kirabolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3e50-3fc2-46d3-a4b6-8e5a75b452c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Agyonlotte_a_rendor_a_napolyi_fiut_aki_megprobalta_kirabolni","timestamp":"2020. március. 01. 18:48","title":"Agyonlőtte a rendőr a fiút, aki robogóról próbálta kirabolni Nápolyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611c23de-e778-4212-9553-4266ac8c44db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották az idei Artisjus-díjakat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották az idei Artisjus-díjakat.\r

\r

","id":"20200302_Olah_Kalman_lett_az_ev_zeneszerzoje__megvannak_az_idei_Artisjusdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611c23de-e778-4212-9553-4266ac8c44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693d704-3a0c-4139-8d28-fa6a3b1f03c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Olah_Kalman_lett_az_ev_zeneszerzoje__megvannak_az_idei_Artisjusdijasok","timestamp":"2020. március. 02. 18:01","title":"Oláh Kálmán lett az év zeneszerzője – megvannak az idei Artisjus-díjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","shortLead":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","id":"20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177247c-5f5b-4499-bfb3-46f6ea3dff08","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 02. 06:12","title":"Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra, hogy értéket teremtsünk, hogy hiányoljanak minket, ha elmegyünk valahonnan – véli Seth Godin marketingguru.","shortLead":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra...","id":"20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92ea2-0ba5-4ee2-8f64-2204340fd77d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","timestamp":"2020. március. 02. 14:15","title":"Így hozhatunk kedvező változást a világunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","shortLead":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","id":"20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b4c0-b75a-4afb-b440-b73696b3f33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","timestamp":"2020. március. 01. 11:40","title":"A világ leggazdagabbjai 444 milliárd dollárral lettek szegényebbek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan a háziorvosok védőfelszerelést tudnak igényelni. A koronavírus tájékoztató oldal azonban még nem működik.","shortLead":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan...","id":"20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbcf0e8-cdcd-49d4-9e28-b173d81c4ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","timestamp":"2020. március. 02. 11:14","title":"Tisztifőorvos: Eddig 137 vizsgálatot végeztek el koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]