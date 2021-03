Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de nyert Dua Lipa, Fiona Apple, Lady Gaga és posztumusz Chick Corea is.","shortLead":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de...","id":"20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a831e-02ef-4be9-8625-4f0f4d12742f","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","timestamp":"2021. március. 15. 08:57","title":"Beyoncé már annyi Grammy-díjat nyert, mint korábban egyetlen nő sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","shortLead":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","id":"20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15db22b-27f6-45d5-943a-6778a0389ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","timestamp":"2021. március. 14. 19:54","title":"Buszsávban előzött a szerb olimpiai bajnok vízilabdázó a Blaha Lujza térnél, amikor karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","shortLead":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","id":"20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0620b-3e39-42c0-8290-704e41d83d87","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","timestamp":"2021. március. 14. 21:14","title":"A vártnál is rosszabbul szerepelt Merkel pártja a németországi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Arról még lehet vitatkozni, hogy nagy erőfeszítésekkel kihozhatnak-e nyereségesre egy olimpiát, de milliárdokat költeni egy olimpiai pályázatra, majd veszíteni a közpénz soha meg nem térülésének legbiztosabb módja. Újabban lasszóval kell fogni a városokat, amelyek hajlandóak lennének végigmenni a jelentkezési procedúrán, így aztán óriási blamától mentette meg magát a NOB, amikor bejelentette, hogy Brisbane-nel tárgyal a 2032-es olimpia megrendezéséről.","shortLead":"Arról még lehet vitatkozni, hogy nagy erőfeszítésekkel kihozhatnak-e nyereségesre egy olimpiát, de milliárdokat költeni...","id":"20210314_olimpia_palyazat_nob_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050e1627-3c23-4ad9-a3d7-c8f56246fefc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_olimpia_palyazat_nob_sport","timestamp":"2021. március. 14. 11:00","title":"Így vált presztízsből a politikusok rémálmává az olimpiarendezés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","id":"20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4feb0e-39fb-49c8-bd92-5b302a40d44c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","timestamp":"2021. március. 13. 16:18","title":"Borús lesz a nap további része, holnap 10 fok felé mehet a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez – a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta – közölte Gerhard Adrian, a Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke, aki egyben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) elnöke is.","shortLead":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez –...","id":"20210313_nemetorszag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08801956-a6e2-494a-a510-dd465b021f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_nemetorszag_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 13. 14:03","title":"A németek már a nyakukon érzik, mit hoz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi út közelében.\r

","shortLead":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi...","id":"20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f457f6-f393-43e1-8cc1-c676920da346","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","timestamp":"2021. március. 14. 10:18","title":"Baleset miatt változik több budai buszjárat útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]