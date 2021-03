Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","shortLead":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","id":"20210314_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b112d24-8e9c-4e9b-92ac-80eac903613f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2021. március. 14. 11:49","title":"A konkurensekkel összeállva készítene még több vakcinát a BioNTech","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőteljes havazás kezdődött.","shortLead":"Erőteljes havazás kezdődött.","id":"20210314_hovihar_denver_repulojarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353317c-f1d5-46b3-83d1-7cf84941d028","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_hovihar_denver_repulojarat","timestamp":"2021. március. 14. 08:06","title":"Olyan ítéletidő tombol Denverben, hogy 2000 repülőjáratot kellett törölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható telefonjával. Egy neves tervező el is képzelte, milyen lehetne a Pixel Fold.","shortLead":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható...","id":"20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b9c15-f7c0-4d28-adbc-caed8440760e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 15. 10:03","title":"Koncepcióvideón a Google összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan mindkettőben a kormánykoalíció nagyobbik, illetve legnagyobb pártja kapja a legtöbb szavazatot. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyenge eredményre számíthat, az is előfordulhat, hogy története legrosszabb helyi választási eredményét éri el.\r

","shortLead":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan...","id":"20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77800520-b442-422a-899a-e17845df9fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","timestamp":"2021. március. 14. 10:06","title":"Két fontos választás zajlik ma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","shortLead":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","id":"20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377b7d37-38e0-48a1-8f84-5fa0180b0cea","keywords":null,"link":"/360/20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","timestamp":"2021. március. 14. 09:00","title":"Die Welt: Németországot komoly kihívás elé állítja a brit mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi téli olimpiára. Elsőként a kajakosok apták meg a vakcinát.","shortLead":"Rajtuk kívül 190 edző is megkapta az oltást, hogy zavartalanul végezhessék a felkészülést a tokiói nyári és a pekingi...","id":"20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c409e44-3da9-4522-b274-fa07f48770dd","keywords":null,"link":"/sport/20210313_koronavirus_sportolok_oltasa_olimpikonok_olimpia_mob","timestamp":"2021. március. 13. 13:52","title":"271 magyar olimpikont már beoltottak a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a járvány felfutásával egyre több maszkot dobunk el – percenként 3 milliót.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a járvány felfutásával egyre több maszkot dobunk el – percenként 3 milliót.","id":"20210314_arcmaszk_mikromuanyag_lebomlas_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ce068d-11a7-4748-8bd8-53e05e3b173a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_arcmaszk_mikromuanyag_lebomlas_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. március. 14. 09:39","title":"Kutatók szerint ökológiai időzített bombát jelentenek az arcmaszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bdbf0c-fd0c-4076-a80f-742490deedf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal idegenben döntetleneztek a londoniak.","shortLead":"Ezúttal idegenben döntetleneztek a londoniak.","id":"20210313_Tovabbra_is_veretlen_TuchelLow_Zsoltparos_iranyitotta_Chelsea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bdbf0c-fd0c-4076-a80f-742490deedf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff82cfcd-c17b-4f8c-9171-cd5f3ac77a81","keywords":null,"link":"/sport/20210313_Tovabbra_is_veretlen_TuchelLow_Zsoltparos_iranyitotta_Chelsea","timestamp":"2021. március. 13. 16:32","title":"Továbbra is veretlen Tuchel-Lőw Zsolt-páros irányította Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]