Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.

Kirbyt, aki egy tragikusan végződő otthonszülés után csecsemőjét gyászoló anyát játszik Mundruczó filmjében, korábban már Golden Globe-ra is jelölték, de azt a díjat nem kapta meg. A film premierje az A kategóriás Velencei Filmfesztiválon volt, ahol Kirby meg is kapta a legjobb színésznőnek járó díjat. Az alakítást jelölték az amerikai filmkritikusok díjára, és jelölték díjra az amerikai filmszínészek is.

A kategóriában ők lesznek Vanessa Kirby versenytársai:

Viola Davis (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő)

Az Oscar-díjak legtöbb kategóriájának jelöltjét március 15-én, magyar idő szerint kora délután jelentette be Priyanka Chopra és Nick Jonas; a ceremónia (amelyen a két színész súgógépről gyors egymásutánban felolvasta a jelöltek neveit) ide kattintva nézhető vissza. Korábban már több olyan kategória jelöltjeit is kihirdették, ahol lehetett volna magyar érintett, de sem a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című nagyjátékfilm, sem Andrasev Nadja és M. Tóth Géza Oscarra nominált rövid animációs filmjei nem kaptak jelölést.