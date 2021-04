Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","shortLead":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","id":"20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abefaf2-6eca-4463-938e-71180a452a09","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","timestamp":"2021. április. 01. 20:00","title":"Az összeesküvés-elméletektől egy szép új világig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","shortLead":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","id":"20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a272-0bfa-4556-8946-7ea59870e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","timestamp":"2021. április. 01. 15:41","title":"Folyamatosan nyitják az újabb Covid-osztályokat egy név nélkül nyilatkozó orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","shortLead":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","id":"20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce22c5-b312-4db7-a4e1-3b5d273a4f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. április. 01. 09:46","title":"A kormány megszabta a hulladékok újrafeldolgozásának arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","shortLead":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","id":"20210401_bkv_busz_buntetofekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4925b3a-709c-4c28-988d-76b556cfe275","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_bkv_busz_buntetofekezes","timestamp":"2021. április. 01. 11:07","title":"BKV-busz előtt büntetőfékezett, több utas is megsérült – vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet egyik percről a másikra újraindítani szállodákat, éttermeket. Elmondta, hogy miért nincs nagyobb szigor, és beszélt arról is, 2-3 nehéz hetünk lesz még. A közmédiás interjúknál szokatlan módon Orbán valódi kérdéseket is kapott. ","shortLead":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet...","id":"20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa900b-6041-4245-8974-8b7312ae14d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","timestamp":"2021. március. 31. 20:36","title":"Orbán: Május végéig 7 millió első oltásig el lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","shortLead":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","id":"20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8f3fd-22c0-4fcc-88bf-690a9bf5af71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","timestamp":"2021. április. 01. 11:25","title":"Villanyautót mindenkinek: Magyarországon a VW ID.3 legolcsóbb változatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]