[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek teljesen máshogy kezelhetik majd a beoltottakat, segítséget küld Indiába az EU, megvannak az idei Oscar-díjasok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek teljesen máshogy kezelhetik majd a beoltottakat, segítséget küld Indiába az EU, megvannak az idei...","id":"20210426_Radar360_Indul_a_tomeges_oltas_4_millio_beoltottnal_uj_szabalyok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50119fa9-51f2-48f2-becd-2c8d50917194","keywords":null,"link":"/360/20210426_Radar360_Indul_a_tomeges_oltas_4_millio_beoltottnal_uj_szabalyok_jonnek","timestamp":"2021. április. 26. 08:10","title":"Radar360: Indul a tömeges oltás, hamarosan később kezdődhet a kijárási tilalom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert több nődolgozót nem engedett el szabadnapra a menstruáció idején.","shortLead":"Egy dél-koreai légitársaság volt vezérigazgatójának közel 1800 dollárnak megfelelő pénzbüntetést kell fizetnie, mert...","id":"20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e844990-1ff5-4814-99ef-4be5450188a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a085f5b-f6a2-4974-90d0-2c4b282c37d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Penzbirsagra_buntettek_mert_nem_adta_ki_a_menstruacios_szabadsagot","timestamp":"2021. április. 25. 17:54","title":"Megbüntették a dél-koreai légitársaság volt vezetőjét, mert nem adta ki a menstruációs szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Matalin Dóra","category":"elet","description":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében. A magyar felnőttek 70 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a fertőzés szövődményei rájuk pedig különösen veszélyesek. A Covid ráadásul tovább hizlalja az embereket.","shortLead":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában...","id":"20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591195fd-07a1-445e-ad3f-028d15d515a8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 06:30","title":"A magyarok elhízottsága is hozzájárul a rossz hazai koronavírus-adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","shortLead":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","id":"20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff304ba-9913-4898-9174-9e47a3fa002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Nem engedték be, felgyújtotta volt élettársa bejárati ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","shortLead":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","id":"20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484edaff-65d8-4ffc-9ee5-f87fda19699f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","timestamp":"2021. április. 26. 07:59","title":"Ünnepi limitált szériás Maseratik érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás: napsütésre, de záporokra is készülni kell.","shortLead":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz...","id":"20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60824239-1dad-4681-ac2f-35cc2d1cec9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:16","title":"Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]