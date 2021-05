Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza...","id":"20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761ae4b2-3d66-482e-b411-a965f17587bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","timestamp":"2021. május. 02. 16:03","title":"A klímaváltozás nagyon csúnyán elbánik a kacsacsőrű emlősökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","shortLead":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","id":"20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b7b93a-c266-4f18-bded-900381b76d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","timestamp":"2021. május. 03. 16:23","title":"Megvan a terv, hogyan lesz autómentes a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Belátható időn belül megelőzhetjük Amerikát, a briteket, Izraelt” – fogalmazott a külügyminisztérium államtitkára a Parlamentben.","shortLead":"“Belátható időn belül megelőzhetjük Amerikát, a briteket, Izraelt” – fogalmazott a külügyminisztérium államtitkára...","id":"20210503_vargha_tamas_atoltottsag_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b67b9-8ab5-461e-ae88-9e6b3f6f0eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_vargha_tamas_atoltottsag_vakcina","timestamp":"2021. május. 03. 16:29","title":"A kormány 70 százalékos átoltottságot akar a nyár elejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f82f700-3744-4c42-ae80-d235698480ee","c_author":"Windisch Judit - Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A magyarországi sajtószabadság helyzete folyamatosan romlik, azonban ez több, mint egy szám a rangsorban: a sajtószabadság napján néhány példán keresztül bemutatjuk, hogy az elmúlt egy évben milyen ködöt hozott létre a kormány. ","shortLead":"A magyarországi sajtószabadság helyzete folyamatosan romlik, azonban ez több, mint egy szám a rangsorban...","id":"20210503_sajtoszabadsag_orban_kormany_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f82f700-3744-4c42-ae80-d235698480ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430306b6-0110-491b-bc91-63838c425983","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_sajtoszabadsag_orban_kormany_tajekoztatas","timestamp":"2021. május. 03. 15:10","title":"Az általa gerjesztett tájékozatlanság teszi magabiztossá a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati chatbotokat építő startup egyik alapítójának jatékszenvedélyéből fakadó ötlet elnyerte lapozgatós könyv szerzőjének jóváhagyását is, így hivatalos formában játszható a Facebook Messengeren és a Viberen.","shortLead":"Chatbotba ültette át Ian Livingstone híres kalandjátékát, Az országút harcosát a magyar Talk-A-Bot. A nagyvállalati...","id":"20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9966fe-0adc-4c6b-be6b-fb1baeec3a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45605b75-83cc-4f20-b432-bd9f44a28807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_ian_livingstone_az_orszagut_harcosa_freeway_fighter_lapozgatos_konyv_kalandajtek_viber_facebook_messenger_talk_a_bot_chatbot","timestamp":"2021. május. 02. 19:03","title":"Visszatért a legenda: Messengeren és Viberen is játszhat Az országút harcosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]