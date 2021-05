A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért (42 milliárd forintért) adja el dalai katalógusát a Hipgnosis Songsnak – értesült a Variety.com hollywoodi hírportál.

A zenekar számainak zömét 1989 óta az együttes tagjai, Anthony Kiedis, a basszusgitáros Flea, a dobos Chad Smith és a gitáros John Frusciante írta. Az ágazati források szerint az együttes katalógusa a kiadójuknak 5-6 millió dollár (1,5-1,8 milliárd forint) nettó részesedést termel.

Az 1982-ben alakult együttes olyan híres dalait adta el, mint az Under the Bridge, a Give It Away, a Dani California és a Knock Me Down című dal.

A Hipgnosis Songs Fund nevű cég 2018-ban kifejezetten arra alapult, hogy katalógusok jogait vásárolja fel. A zeneipar történetében példátlan katalógusfelvásárlási hullámot indított.

Az elmúlt években megszerezték többek között Bob Dylan, Nile Rodger, a Blondie, Timbaland, Chrissie Hynde, RZA (Wu-Tang Clan), Barry Manilow, Jeff Bhasker vagy Shakira zenéjének jogait is. Szintén megvették Lindsey Buckingham, a Fleetwood Mac zenekar frontemberének dalai után járó jogdíjak felét is, és Neil Young is eladta a dalai utáni járó jogosultságok 50 százalékát a Higpnosisnak, a becslések szerint 150 millió dollárért (mai árfolyamon 43,6 milliárd forintért).

A Hipgnosis Songs Fund idén márciusban már a londoni tőzsdén is megjelent, nemrég pedig felvásárolta a Big Deal Music kiadót is.