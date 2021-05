Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","shortLead":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","id":"20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492eb666-fc3f-4874-bedc-5b9d3b98cd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 07. 09:25","title":"Koronavírus: 106 újabb elhunyt, 1541 új fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 8-án ünnepli 95. születésnapját Sir David Attenborough brit természettudós, természetfilmes, műsorvezető, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. 