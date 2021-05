Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","shortLead":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","id":"20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0860e529-357c-4e5c-b9d5-a500cb74131d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 13. 10:03","title":"Gulyás Gergely: Május végén lehet meg az 5 millió beoltott, jövő héten dönt a kormány a további enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202119_itt_van_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84f414-31fd-4e6f-9fee-0ea3344c8b63","keywords":null,"link":"/itthon/202119_itt_van_amerika","timestamp":"2021. május. 13. 10:37","title":"Kocsis Györgyi: Itt van Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","shortLead":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","id":"20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abffdc23-05b6-4758-9412-73a6d01739c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 14:20","title":"2,5 millió autót nem gyártanak le a chipválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","id":"20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed463da9-bb92-4527-937c-52d8371ab0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","timestamp":"2021. május. 11. 15:52","title":"Az EU már azon gondolkodik, mit tegyen a sok felgyülemlett vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]