[{"available":true,"c_guid":"54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","shortLead":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","id":"20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab90c551-f4d9-47f3-afaa-ec653a792162","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 12. 17:25","title":"Háromnapos oltást szerveztek maguknak az itt élő kínaiak a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","shortLead":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","id":"20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d2858-8588-4c06-b053-f8a9203eb387","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","timestamp":"2021. május. 12. 15:10","title":"Az Amazon javára ítélt az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. 