[{"available":true,"c_guid":"2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig betartotta. Ha neki kellett volna kezelnie a járványt, kontaktkutatást végzett volna, tömeges teszteléssel, százszázalékos táppénzzel.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig...","id":"20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b6a9b-86c4-4a4e-9dcc-b3e440c01399","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 09:09","title":"Dobrev Klára: Magyarországon ma egy macsó, hímsoviniszta vezetés uralkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég mesterséges intelligenciája, ha több millió partnerrel kell tárgyalásokat folytatni.","shortLead":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég...","id":"202118_totumpaktum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de930180-baae-4933-a774-4d8d894afe65","keywords":null,"link":"/360/202118_totumpaktum","timestamp":"2021. május. 11. 14:00","title":"Nem fárad el és végtelenül türelmes: jól járhatunk, ha robot üzletel helyettünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","shortLead":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68423636-4479-4f85-8211-ed463c07733e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet időseknél.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet...","id":"20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e7bdf-4ba5-43ee-aaa7-a40e65537db4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","timestamp":"2021. május. 11. 13:28","title":"Lantos Gabriella a Sinopharm-vakcina körüli kérdések miatt kritizálta Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","shortLead":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","id":"20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768ba773-0c30-48a4-9f48-0721ed2b958d","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. május. 10. 18:51","title":"Fotó: Óriási fegyverszállítmányt foglalt le az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","shortLead":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","id":"20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7592c152-56c6-450d-a94a-08ca00279017","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","timestamp":"2021. május. 09. 19:14","title":"Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt adatszolgáltatási kötelességének.","shortLead":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt...","id":"20210511_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260d9e0-5700-4157-9bb5-b0a7b13ed61c","keywords":null,"link":"/360/20210511_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. május. 11. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Senki nem állhat a törvény fölött, még a pénzügyminiszter sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]