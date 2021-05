Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","shortLead":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","id":"20210521_bodrogi_gyula_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f20f2-3f2d-4fa3-8370-af22eded960b","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_bodrogi_gyula_alhir","timestamp":"2021. május. 21. 07:37","title":"Bodrogi Gyulát megdöbbentette, hogy a halálhírét keltették a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","id":"20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fabe45d-2322-443f-b4d1-c77181ba2820","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","timestamp":"2021. május. 20. 16:57","title":"Szijjártó: Izrael megköszönte Magyarországnak, hogy megvétózta a velük foglalkozó uniós állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","shortLead":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","id":"20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ca4f8-64f7-4f48-8fa6-f68fd27bcca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","timestamp":"2021. május. 19. 19:03","title":"Cementalapú akkumulátort fejlesztettek svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dec4522-bc5c-40ba-863f-bed89253613d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben a kijelző alá tenné a Pixel telefonok szelfikameráját, ehhez viszont egy olyan megoldást alkalmaznának, amit más gyártónál még nem láttunk.","shortLead":"A Google a jövőben a kijelző alá tenné a Pixel telefonok szelfikameráját, ehhez viszont egy olyan megoldást...","id":"20210521_google_pixel_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_telefon_kijelzo_ala_rejtett_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dec4522-bc5c-40ba-863f-bed89253613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165d17d7-8318-43c7-b289-56be2b412457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_pixel_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_telefon_kijelzo_ala_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 09:33","title":"Trükkös megoldással tehet kamerát a kijelző alá a Google, megvédenék vele a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","shortLead":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","id":"20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46af08e4-bf45-439e-830b-e46c99d695ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","timestamp":"2021. május. 21. 14:45","title":"Autókat gyújtogattak, majd kőzáporral fogadták a rendőröket Walesben a randalírozó fiatalok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","shortLead":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","id":"20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41411a5-82fa-4820-8e09-3930ff241bc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 20. 11:20","title":"Gulyás: Jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oláh Pál egy féltékenységi vita után lőtt arcon egy férfit. ","shortLead":"Oláh Pál egy féltékenységi vita után lőtt arcon egy férfit. ","id":"20210519_Rendorseg_korozes_jozsefvarosi_gumilovedekes_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cd8f12-2c90-404c-b69c-535ab54b2e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Rendorseg_korozes_jozsefvarosi_gumilovedekes_tamadas","timestamp":"2021. május. 19. 17:55","title":"Fotót adott ki a rendőrség a józsefvárosi gumilövedékes támadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165b804-ca07-4cb5-ba9b-f445be941984","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 20. 17:32","title":"Kocsis Máté több munkakörtől is eltiltaná a pedofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]