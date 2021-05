Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is kiszabhatnak rá.","shortLead":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is...","id":"20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b745a54-b6ed-4924-85a5-0c69b894750a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 17:47","title":"A Fidesz alkalmazásában állt a férfi, akit tavaly öltözködő lányok fotózásakor értek tetten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról, akinek nincsen védettségi igazolása.","shortLead":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról...","id":"20210521_romania_magyarorszag_beutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c88d1a-7ea8-4347-9872-62b753cff4f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_romania_magyarorszag_beutazas","timestamp":"2021. május. 21. 17:33","title":"Zöld kategóriába sorolta Magyarországot Románia, szabad a beutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616","c_author":"HVG","category":"360","description":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók a súlygyarapodás megállításához. \r

\r

","shortLead":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók...","id":"202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb0617-a097-453a-8152-38a30feafafb","keywords":null,"link":"/360/202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","timestamp":"2021. május. 22. 13:15","title":"Egereknél és embereknél is működik az Y1 blokkolása – ez lehet a kulcs a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86094c93-64c1-4e7b-9e48-335969842741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megvédte Európa-bajnoki címét Kapás Boglárka.","shortLead":"Megvédte Európa-bajnoki címét Kapás Boglárka.","id":"20210520_hosszu_katinka_kapas_boglarka_cseh_laszlo_vizes_eb_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86094c93-64c1-4e7b-9e48-335969842741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e698c4cb-c4be-4366-9db7-b9af04ebb79d","keywords":null,"link":"/sport/20210520_hosszu_katinka_kapas_boglarka_cseh_laszlo_vizes_eb_csutortok","timestamp":"2021. május. 20. 18:13","title":"Vizes Eb: Kapás arany-, Hosszú ezüstérmes 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta támadásoknak van kitéve,","shortLead":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta...","id":"20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a7b3cf-50ab-490f-8aac-6bc5d99501b0","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","timestamp":"2021. május. 21. 23:03","title":"Péni István: Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa6f66-9dc0-4046-80e9-5c84b31d6f3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki egy kicsit is megért a vakcinák működéséből, az pontosan tudja, hogy nem mindegyik ugyanolyan jó, óriási különbség van közöttük – mondta Duda Ernő virológus a Kommcast Extra című műsorban. Szerinte kizárólag az emberi hülyeségen múlik, mikor lesz vége a járványnak.","shortLead":"Aki egy kicsit is megért a vakcinák működéséből, az pontosan tudja, hogy nem mindegyik ugyanolyan jó, óriási különbség...","id":"20210521_duda_erno_koronavirus_jarvany_negyedik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17aa6f66-9dc0-4046-80e9-5c84b31d6f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f811b-f05c-4f68-9b99-2081ed445673","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_duda_erno_koronavirus_jarvany_negyedik_hullam","timestamp":"2021. május. 21. 08:03","title":"Duda Ernő: Ha keményen dolgozunk rajta, akkor jó esély van a járvány 4. hullámára Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]