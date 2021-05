Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","id":"20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e0900-01e1-4f89-bd95-c6887ab53128","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","timestamp":"2021. május. 26. 20:28","title":"Pálinkás József lett a pártjának miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni. A beruházók szerint azonban ezzel nagyon elszaladtak volna az árak. Most ismét a régi szabályozás van érvényben: 1-nél több parkolót kialakítani nem lehet. Közben nem ritka, hogy egy családnak ma Magyarországon 2-3 autója is van, és ezek hely híján közterületeken állnak. ","shortLead":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni...","id":"20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0ecdae-79ac-4415-86cf-d2f4b1700f76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","timestamp":"2021. május. 27. 17:26","title":"Durván megdobta volna a lakásárakat az új parkolóhely-szabályozás, mégsem mindenki örül, hogy elkaszálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","shortLead":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","id":"20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c724f7-280b-4a54-83da-6515574aa74a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány beperli majd, ő örömmel megy bármilyen bíróság elé, mert \"mindent tud bizonyítani\". ","shortLead":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány...","id":"20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ec374-4354-4be7-bc03-227e11e4605a","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Megszólalt Kálomista az Elk*rtukról: Sokan úgy gondolnak Gyurcsányra, mint egy jópofa gitározós srácra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","shortLead":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","id":"20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bed56c-ec8e-416b-83ee-c29835087312","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 27. 13:49","title":"Ombudsman: Aggályos lehet az egészségügyi ellátások védettségi igazolványhoz kötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni a tizenéves nézők nélkül. Az art mozik idősebb törzsközönségükben bízva hamarabb nyitottak ki.\r

","shortLead":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni...","id":"202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36765a-c6ee-445f-99c1-2b73a05f5313","keywords":null,"link":"/360/202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","timestamp":"2021. május. 27. 15:00","title":"Több mint 30 premierrel indulnak a mozik, már csak a nézők hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]