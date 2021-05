Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség már ajánlotta, az Európai Bizottság azonban még nem járult hozzá a gyerekek beoltásához.","id":"20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75316f17-1fc1-46cf-88b3-5b5e71b3ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210529_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_serdulok_romania","timestamp":"2021. május. 29. 13:13","title":"Már a 12-15 éveseket is oltják Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","shortLead":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","id":"20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784781e8-e961-4e23-8824-a8ea8c4ef49b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","timestamp":"2021. május. 29. 19:58","title":"Orbán londoni magyar szakáccsal beszélgetett, akinek a szülei rajonganak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64192df-b602-47f8-9840-740c81abd800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20210530_egy_ikonikus_martini_szettes_alfa_romeo_155_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64192df-b602-47f8-9840-740c81abd800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c162a60-f19a-4e66-bb6d-3e13683ecac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_egy_ikonikus_martini_szettes_alfa_romeo_155_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. május. 30. 06:41","title":"Egy ikonikus Martini szettes Alfa Romeo 155 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett, amelyet valójában már negyven éve megtaláltak, de csak most adtak át az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA) – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett...","id":"20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842779fa-63c7-48b5-b66a-7bdafd3ae484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","timestamp":"2021. május. 29. 18:03","title":"Szemmel veréstől \"védő\" 1500 éves amulettet találtak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi tevékenységeknek az éghajlatváltozásban játszott szerepét.","shortLead":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi...","id":"20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58cd3ca-b22a-47a4-92aa-a924637e9c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. május. 29. 16:03","title":"Csak most derült ki a 150 évvel ezelőtti világkörüli tengeri expedíciók egyik haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","shortLead":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","id":"20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a6e319-9a05-4646-8522-4ca37d77868d","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","timestamp":"2021. május. 29. 18:48","title":"Megvan az SZFE szenátusának névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","shortLead":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","id":"20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d3513-6c24-4cd4-837e-9a15889a6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"286 milliárdot keresett az MNB a gyenge forinton tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910a0a1-9d77-441f-820b-056672c15946","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. május. 30. 17:43","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]