Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","shortLead":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","id":"20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2afd713-60b6-43bb-a3f1-55b50d4ff470","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","timestamp":"2021. június. 01. 17:19","title":"Sietnie kell a napelemekkel, ha nulla forintos villanyszámlát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség miatt nem tudja elhagyni a lakását. Lehet, hogy az egy év karantén miatt a helyzet most ismerősebb, mint valaha, de az Éden valójában nem a járvány miatt működik ilyen jól.","shortLead":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség...","id":"20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d8c23c-2d8e-41f6-9f5e-aa9158e16597","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","timestamp":"2021. június. 01. 20:00","title":"„Az intimitás, az magának szex?” – Lenyűgöző magyar film került moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","shortLead":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","id":"20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b89edd-9726-48c6-9552-416bb089b70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2021. május. 31. 21:16","title":"Felavatták a Hableány-trágédia áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","shortLead":"Az aranyérmék és aranyrudak értékét is beleszámítják a 10 ezer eurós összeghatárba.","id":"20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ce3d-8ec7-4608-b60b-91b99b386b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_keszpenz_behozatal_unios_kulso_hatarok_nav","timestamp":"2021. május. 31. 16:45","title":"Szigorúbban fogják ellenőrizni a készpénz behozatalát a külső uniós határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult, most szinte mindenben sereghajtó a visegrádi négyesben. ","shortLead":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult...","id":"202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954f065-0741-48ec-88fb-39e1f0899053","keywords":null,"link":"/360/202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","timestamp":"2021. május. 31. 13:00","title":"Magyarország még a V4-eken belül is gyengén teljesített az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","shortLead":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","id":"20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4004a-4f14-4cc1-acea-ab9da4ace5e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2021. június. 01. 07:59","title":"650 lóerős lett az új Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]