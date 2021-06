A május végén debütált Jóbarátok-reunion egyik legfontosabb jelenete kétségtelenül az volt, amikor kiderült,

csak nagyon kevesen múlt, hogy nem született meg az univerzum egyik kedvenc szerelmespárja a valóságban is,

ugyanis Jennifer Aniston és David Schwimmer bevallották, hogy mindketten odavoltak egymásért. “Az első évad forgatása alatt titokban szerelmes voltam Jenbe” – vallotta be Schwimmer, amire reagálva Aniston is hozzátette, hogy neki is tetszett kollégája, és kifejezetten sajnálta, hogy csak a kamerák miatt csókolóztak. “Minden egymás iránt érzett rajongásunkat és szeretetünket Rossban és Rachelben éltük ki” – mondta a színésznő.

David Schwimmer nemrég az Instagramon tett közzé néhány werkfotót a forgatásról (a kép oldalán lévő nyíllal lehet lapozgatni). Az Anistonnal közös fotója volt az utolsó; ehhez azt írta:

Egy nagyon hosszú nap után az este utolsó ölelése. Köszönöm, @hbomax, hogy összehoztál minket...

A Jóbarátok: Újra együttről ebben a cikkünkben írtunk hosszabban:

A Jóbarátok-film a rajongók legvadabb álmait is teljesíti Tizenhét év kellett ahhoz, hogy a kedvenc barátaink visszatérjenek abba a lila falú New York-i lakásba, ahol tíz év alatt a fél világ családjává váltak. Megérte várni a találkozásra: a legtöbb reunionnal ellentétben a Jóbarátok-film egy igazi sírós-nevetős élmény, és még keserű szájízt sem hagy maga után.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: