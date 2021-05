Csak nagyon kevesen múlt, hogy nem született meg az univerzum egyik kedvenc szerelmespárja a valóságban is: a csütörtökön debütált minden rajongói igényt kielégítő Jóbarátok-reunionból kiderült, hogy akár az életben is összejöhetett volna Jennifer Aniston és David Schwimmer, azaz Rachel és Ross.

A Jóbarátok-film a rajongók legvadabb álmait is teljesíti Tizenhét év kellett ahhoz, hogy a kedvenc barátaink visszatérjenek abba a lila falú New York-i lakásba, ahol tíz év alatt a fél világ családjává váltak. Megérte várni a találkozásra: a legtöbb reunionnal ellentétben a Jóbarátok-film egy igazi sírós-nevetős élmény, és még keserű szájízt sem hagy maga után.

“Az első évad forgatása alatt titokban szerelmes voltam Jenbe” - vallotta be Schwimmer, amire reagálva Aniston is hozzátette, hogy neki is tetszett kollégája, és kifejezetten sajnálta, hogy csak a kamerák miatt csókolóztak. “Minden egymás iránt érzett rajongásunkat és szeretetünket Rossban és Rachelben éltük ki” - mondta a színésznő.

“Olyanok voltunk, mint két hajó, akik folyton elmennek egymás mellett, mert valamelyikünknek mindig volt kapcsolata. Sosem léptünk át semmilyen határt” - részletezte kapcsolatukat Schwimmer.

A nagyon várt összeborulásból az is kiderült, hogy a többieknek is feltűnt a flörtölés, például amikor Aniston és Schwimmer összebújva ültek a kanapén a felvételek előtt, de ahogy a Monicát játszó Courteney Cox megjegyezte, talán jobb is, hogy soha nem teljesedett be ez a vonzalom, hiszen egy szakítás esetén problémássá vált volna a közös munka.

