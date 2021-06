Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","id":"20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45072bfd-f201-4100-aba1-d0b983da5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:05","title":"A börtönkórházból visszakerült a börtönbe Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","shortLead":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","id":"20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f4d1f4-04e5-407d-8071-ce24987d28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"28 millió forintért kelt el egy falat csirkemell, mert hasonlít egy videojátékos karakterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","shortLead":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","id":"20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f376d8d-cbf0-4c6e-b74b-144532a1bcd6","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 07. 21:13","title":"Orbán az uniós nyilatkozatokról: Szánalmas papírtigriseknek látszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zselészerű anyag természetes úton jött létre, ám akadályozza az oxigén lejutását a vízbe. A hajók után kamionokra teszik, majd megsemmisítik.","shortLead":"A zselészerű anyag természetes úton jött létre, ám akadályozza az oxigén lejutását a vízbe. A hajók után kamionokra...","id":"20210608_torokorszag_nyalka_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1821f9-3f6a-4c8a-ac4c-5ff74ae23909","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_torokorszag_nyalka_tenger","timestamp":"2021. június. 08. 21:33","title":"25 hajóval szedik fel a török partokat ellepő nyálkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","shortLead":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","id":"20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9395a0-7020-41ae-a8be-4f6026aaab84","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","timestamp":"2021. június. 08. 15:17","title":"Áder János megtekintette a honvédeket, és megállapította, hogy minden magyar nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os választókerületében, és a főváros más körzeteiben, valamint néhány vidéki választókerületben is nagy a tolongás. Az ellenzéki előválasztás csökkenti majd a végső indulók számát, de az abban részt nem vevő és a frissen, 2022-re alakuló új pártok jelöltjei pedig megnyújtják majd a szavazólapokat.","shortLead":"Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most sokan szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os...","id":"20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6618d0-3760-4e40-bec1-05b01c8bfc58","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Van_ahol_mar_het_kepviselojelolt_is_bejelentkezett_de_lehetnek_harmincan_is","timestamp":"2021. június. 08. 05:05","title":"Még messze a választás, de már most túljelentkezés van pár körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]