[{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bocsánatkérés és 500 ezer forint kártérítés jár Tiborcz Istvánnak, amiért Karácsony Gergely a kampányban a Tiborcz-adó névvel állt elő.","shortLead":"Bocsánatkérés és 500 ezer forint kártérítés jár Tiborcz Istvánnak, amiért Karácsony Gergely a kampányban a Tiborcz-adó...","id":"20210608_birosag_karacsony_tiborcz_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e076aa-af5a-42cb-bc86-a7186a3f0c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_birosag_karacsony_tiborcz_ado","timestamp":"2021. június. 08. 14:56","title":"Döntött a bíróság, Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie Tiborcz Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","shortLead":"Településtípus szerint nincsenek lényegi eltérések, a nők körében viszont nagyobb az oltottság, mint a férfiak esetében.","id":"20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec301c95-0dd5-4d28-83af-4c6f9bd457a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tarki_kutatas_koronavirus_vakcina_vedettseg","timestamp":"2021. június. 09. 12:14","title":"Megkutatták, hogy kiket támad a koronavírus, és kiket véd a vakcina itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","shortLead":"Még a gólyafióka élete is veszélybe került Arnóton, de azonnal ugrott mindenki, akinek kellett, így elmaradt a tragédia.","id":"20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691c740-eac5-4516-a080-cc1604723b7e","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Csaknem_felakasztotta_magat_egy_golya_de_osszefogassal_megmentettek","timestamp":"2021. június. 09. 10:47","title":"Csaknem felakasztotta magát egy gólya, de összefogással megmentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1f00e-7ebd-4f65-9c4d-4433f4a9be8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd pártigazgatója szerint az az egyéni ambíciókat sokszor alá kell rendelni felsőbb érdekeknek.\r

","shortLead":"A Párbeszéd pártigazgatója szerint az az egyéni ambíciókat sokszor alá kell rendelni felsőbb érdekeknek.\r

","id":"20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1f00e-7ebd-4f65-9c4d-4433f4a9be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f473ee44-ea9d-4200-bfd4-282bd838582c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. június. 07. 21:39","title":"A DK-s Oláh Lajos javára lépett vissza Kocsis-Cake Olivio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint.","shortLead":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák...","id":"20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d102171b-2052-4e12-94b2-e80d9ad1af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","timestamp":"2021. június. 09. 06:14","title":"Éledezik a turizmus, az uniós vakcinaigazolvány pedig valódi áttörést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]