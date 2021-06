Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban is meglehetősen pórul járhatott az az utazó, aki utasbiztosítás nélkül indult külföldre, a járvány miatt még több olyan helyzettel találhatja szemben magát, amikor jó, ha az előre nem várt költségeit nem zsebből kell kifizetni. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, mielőtt utasbiztosítást köt egy külföldi nyaralás előtt.","shortLead":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban...","id":"20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f14569c-1be9-4729-a4f1-ba5b43aed510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","timestamp":"2021. június. 09. 11:42","title":"5+1 szempont, amit mindig gondoljon végig, mielőtt utasbiztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá váró útilapuval: veresége mögött csakis csalás lehet.","shortLead":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá...","id":"20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2339b2-0ec1-4f1d-a35f-1b1050e9ccc1","keywords":null,"link":"/360/20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","timestamp":"2021. június. 09. 07:33","title":"New York Times: Netanjahu éppúgy nem tudja elviselni a bukást, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","shortLead":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","id":"20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b76bbe-49e5-4388-adf4-0cf4583b78ab","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","timestamp":"2021. június. 09. 11:52","title":"Kim Dzsong Un sokat fogyott, rögtön spekulálni kezdtek az egészségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban, amit az európai felek jóval sürgetőbbnek éreznek a számukra kevésbé valós fenyegetésként megélt kínai külpolitikával szemben. A hangulat várhatóan egy nagy összeveszés utáni kibékülős párterápiát fog idézni, számos eddig kibeszéletlen problémával. Aztán jön Putyin. ","shortLead":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban...","id":"20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05b0a2-4b3b-4b69-8dda-5f88314b1bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","timestamp":"2021. június. 09. 06:30","title":"Biden végre Európába érkezik, de amire igazán vágyik, azt itt aligha kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","shortLead":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","id":"20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade0e2c-1113-4b17-acc9-293d6b62809f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2021. június. 09. 06:41","title":"Szolid tuningot kapott az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","shortLead":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","id":"20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07752-cd3b-49ba-867c-6e5c660c5ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","timestamp":"2021. június. 09. 21:44","title":"Felbecsülték, mennyit érhet Habony Árpád órája, amit a toszkánai vitorlásversenyen viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]