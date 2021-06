Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező változatra, vagy egy ideig még az előző kiadásnál marad.","shortLead":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező...","id":"20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f5ff0-c4b1-48c9-bcf0-deaab3d5b8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 13:08","title":"Fel fog jönni egy fontos kérdés az iPhone-on a következő iOS-verziónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","shortLead":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","id":"202123_oneon_technologies_trafikprofit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02806f8b-edb7-4394-8915-d73bfa0943ba","keywords":null,"link":"/360/202123_oneon_technologies_trafikprofit","timestamp":"2021. június. 14. 12:00","title":"Újabb informatikai üzletből szakítana dohányt a trafikügyek egyik nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","shortLead":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","id":"20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bde077-6365-447f-bcfc-29671878c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"Bognár György bocsánatot kért az Eriksen-ügy után, sokkra hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban: az állami MVM-hez került. A brutális tavalyi veszteséget leginkább a szenes energiatermelés leállításának előre hozása indokolta.","shortLead":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban...","id":"202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9827a8-aa88-4ae2-a641-2386dda64ec8","keywords":null,"link":"/360/202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","timestamp":"2021. június. 13. 11:00","title":"Egy kicsit kevesebb került Mészároshoz a közösből, mint korábban gondolhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

","shortLead":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több...","id":"20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de18ed-6dc3-4a3c-8767-6abe11fba5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","timestamp":"2021. június. 13. 14:00","title":"A leggazdagabbak a koronavírus-járványon is nyertek és nyerni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végszavazások hajrája a Parlament tavaszi ülésszakának utolsó ülésén: napirenden a homoszexuálisokat a pedifilokkal összemosó törvénycsomag, amely ellen hétfőn tízezren tüntettek, és a Fudan-beruházásról szóló jogszabály, ami ellen szintén volt tiltakozó demonstráció. Szavaznak az önkormányzati bérlakásokat kiárusító törvényről és a jövő évi költségvetésről is.","shortLead":"Végszavazások hajrája a Parlament tavaszi ülésszakának utolsó ülésén: napirenden a homoszexuálisokat a pedifilokkal...","id":"20210615_homofobtorveny_Fudan_berlakastorveny_2022es_koltsegvetes_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64c99b-15c6-43ea-8231-813d5cff90ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_homofobtorveny_Fudan_berlakastorveny_2022es_koltsegvetes_parlament","timestamp":"2021. június. 15. 09:32","title":"A homofóbtörvényről, Fudanról, a bérlakástörvényről és a 2022-es költségvetésről is szavaznak a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]