[{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak egy ma még szürke házfalra festett 3D-s képpel.\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak...","id":"20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb4d47-9512-44f1-ad20-8b58e7f3e616","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","timestamp":"2021. március. 03. 14:30","title":"Gigantikus biciklit lehet festeni 800 ezerért Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek a belügyminiszter korábbi munka- és üzlettársainak a tulajdonában vannak. Igaz, hatalmas állami bizniszek is a látóhatáron vannak.","shortLead":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek...","id":"20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ee6697-5a30-46ab-b274-412f2f53af34","keywords":null,"link":"/360/20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","timestamp":"2021. március. 05. 13:00","title":"Pintér Sándor üzlettársai megint bevásároltak a biztonsági piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli...","id":"20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905b0bd-7bea-40ef-8b42-830c6ade3d7e","keywords":null,"link":"/360/20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","timestamp":"2021. március. 05. 08:25","title":"Radar360: A bölcsődék még nyitva maradnak, a kaszinók zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","shortLead":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","id":"20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29317a-8d84-4bdc-89e8-1f31a1f08080","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","timestamp":"2021. március. 04. 13:25","title":"„Mondta Ádám: borda rendel, azóta küzd a végtelennel” – itt az új Pajor Tamás-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket akár kézből is etethetnénk.","shortLead":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket...","id":"20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1095764a-8081-4059-9509-9d3fc4b778a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","timestamp":"2021. március. 05. 12:03","title":"Videón a Microsoft csodaszemüvege: látványos a játék a HoloLens használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","shortLead":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","id":"20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89c3000-3184-43c2-baea-47fe701d81e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","timestamp":"2021. március. 04. 09:49","title":"Rongálás miatt nyomoz a rendőrség az Országgyűlés Irodaházában beindult füstgránát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek az ánuszban, mint az orrban vagy garatban. ","shortLead":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek...","id":"20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6ab5ed-f64f-4c8f-9ec1-b579a613158d","keywords":null,"link":"/elet/20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","timestamp":"2021. március. 04. 14:05","title":"Minden Kínába érkező külföldi számára kötelező lesz az anális koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak például az uniós átlagnál 10 százalékkal több energiát fogyasztanak.","shortLead":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak...","id":"20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6282a4-88e5-4b73-a29d-2029440e16ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","timestamp":"2021. március. 05. 11:06","title":"Élen jár energiapazarlásban a magyar lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]