Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","shortLead":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","id":"20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace6273a-7712-4819-b516-b30f0b98e5b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","timestamp":"2021. március. 04. 16:16","title":"Videó: A rendőrök előtt hajtottak át az autók a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","shortLead":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","id":"20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947e6bb-77c7-4c73-83bf-ad7e49c71448","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","timestamp":"2021. március. 05. 11:03","title":"Ez a különleges pillangó egy elszáradt falevélnek álcázza magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége előtti ömagát.","shortLead":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége...","id":"20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59f821-0910-4839-a12c-85a80b65718c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","timestamp":"2021. március. 05. 07:36","title":"Agysérüléstől az izmok elsorvadásáig – Magyarországon is egyre több volt Covid-beteg szorul rehabilitációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Többen is panaszkodnak, hogy rossz helyre hívták őket oltani. Sokan szavaznának Karácsony Gergelyre. A hvg360 reggeli...","id":"20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905b0bd-7bea-40ef-8b42-830c6ade3d7e","keywords":null,"link":"/360/20210305_Radar360_A_bolcsodek_meg_nyitva_maradnak_a_kaszinok_zarnak","timestamp":"2021. március. 05. 08:25","title":"Radar360: A bölcsődék még nyitva maradnak, a kaszinók zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés eredményeként vált le a Brunt-selfjégről.","shortLead":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés...","id":"20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767d08db-d792-4bf2-96ca-b81ef1936e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","timestamp":"2021. március. 05. 08:33","title":"Már a műholdképeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadt az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország – mondta a lezárások bejelentésének napján Szijjártó Péter a hvg360-nak. A többi között kiderül, kitől kért engedélyt az interjúra a miniszter, barátja-e Szíjj László, mi a kormányzati álomposztja, elküldték-e FFP2-maszkért, és mit gondol a magyar sajtószabadságról.\r

\r

","shortLead":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország –...","id":"20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8100bb5-84fd-4cb7-8ab2-fcee3cef9c16","keywords":null,"link":"/360/20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","timestamp":"2021. március. 04. 20:20","title":"Nagyinterjú Élesben Szijjártó Péterrel: oltásjátszma, jachtozás, titkosszolgák és a Néppárt-balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]