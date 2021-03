Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202109_ujrairnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e75ae8-a720-4377-abff-7b41ce881b71","keywords":null,"link":"/itthon/202109_ujrairnak","timestamp":"2021. március. 04. 17:36","title":"Hamvay Péter: Újraírnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét hetente legalább egy napra a vállalatok kicsit több, mint fele tartaná meg.","shortLead":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét...","id":"20210304_cegek_felmeres_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10de7d4b-5948-4bda-ab6a-534efe8d6a2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_cegek_felmeres_munka","timestamp":"2021. március. 04. 05:55","title":"A közepes és nagy magyar cégek 70 százaléka ígér fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése is veszélybe került.","shortLead":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése...","id":"20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f52f6-1cd9-48b9-93fb-7006f18faf52","keywords":null,"link":"/sport/20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Lehet, hogy műteni kell Willi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat a hatásáról.","shortLead":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat...","id":"20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895d67ec-ee13-4fa2-8fc3-fd8aa9e45972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"Döntött Németország: a 65 évesnél idősebbek is megkaphatják az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","shortLead":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","id":"20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29317a-8d84-4bdc-89e8-1f31a1f08080","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","timestamp":"2021. március. 04. 13:25","title":"„Mondta Ádám: borda rendel, azóta küzd a végtelennel” – itt az új Pajor Tamás-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak tájékoztatást.","shortLead":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak...","id":"20210305_Operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366bb5ef-d743-48a3-8e23-91061d714b07","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 05. 11:53","title":"Operatív törzs: Elmarad a hétvégi tömeges oltás az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]