Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","shortLead":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","id":"20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf31d63-991e-4a32-9159-d6ef8fb2f804","keywords":null,"link":"/elet/20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","timestamp":"2021. június. 15. 21:10","title":"Durván megviselte a járványhelyzet a gyereket, mondja minden második magyar szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is.","shortLead":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata...","id":"20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022384-f25d-4820-b067-ed53408a467a","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","timestamp":"2021. június. 15. 19:21","title":"Véget ért a járványhelyzet Szlovéniában, de maradt még pár korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","shortLead":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","id":"20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b5a45f-2c91-461b-b330-6c018df4b79b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","timestamp":"2021. június. 15. 11:41","title":"750 ezerért kelt el a Kádár János segít apámnak beprogramozni az új színes tévénket című kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói Banskô-völgyben találták meg.\r

\r

","shortLead":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói...","id":"20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9feda0-d69d-4c12-936b-6e62b971a2da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","timestamp":"2021. június. 15. 10:07","title":"Valószínűleg medve végzett egy szlovák férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén, Korcula sziget partjainál, a tengerszint alatt 4,5 méter mélyen.","shortLead":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén...","id":"20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abbb177-dd4a-49b5-ab4b-7a6d48293d23","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","timestamp":"2021. június. 15. 13:01","title":"Titkokat rejt az Adriai-tenger: víz alatti településre bukkantak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","shortLead":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","id":"202123_oneon_technologies_trafikprofit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02806f8b-edb7-4394-8915-d73bfa0943ba","keywords":null,"link":"/360/202123_oneon_technologies_trafikprofit","timestamp":"2021. június. 14. 12:00","title":"Újabb informatikai üzletből szakítana dohányt a trafikügyek egyik nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat a fejlődő országokat, amelyek nem jutnak nyugati vakcinákhoz. Erre csak most reagált az USA, amely a G7 csoport élén ered riválisai nyomába.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat...","id":"20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8b28d-b765-4ed0-9c2d-5c82f34a5967","keywords":null,"link":"/360/20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","timestamp":"2021. június. 15. 15:00","title":"Vakcinából épít politikai befolyást Moszkva és Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]