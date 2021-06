A világ legrangosabb filmfesztiválján mutathatják be A feleségem történetét, Enyedi Ildikó következő alkotását az Oscar-jelölt Testről és lélekről után, valamint az Evolúciót Mundruczó Kornéltól.

Cikkünk frissül.

Csütörtökön jelentették be a világ legfontosabb filmes szemléje, a Cannes-i Filmfesztivál hivatalos versenyprogramját: kiderült, hogy Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története is a fesztivál versenyprogramjában mutatkozhat be, Mundruczó Kornél Evolúció című filmjét pedig levetítik a frissen létrehozott, Cannes-i Premierek nevű szekcióban.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett azonos című regénye alapján készült. Az Ezeregyéjszaka-szerűen dús, titokzatos szerelmi történet álarcában, Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

A feleségem történeté-ben Störr kapitányt a holland Gijs Naber, feleségét, Lizzyt a James Bond-, Mission: Impossible-filmekből és a cannes-i Arany Pálmás Adéle életéből ismert világsztár, Léa Seydoux alakítja, és játszik benne Louis Garrel (Bernardo Bertolucci: Álmodozók) is.

A film rendezője, Enyedi Ildikó a Nemzeti Filmintézet közleménye szerit a hírt úgy kommentálta: „Nagy boldogság volt ezek után a fura, dermedt, elzárt hónapok után körbehívni a vezető munkatársakat a hírrel, bár legszívesebben felhívtam volna mindenkit. Sok friss munka lesz most a filmmel – egy rendezőnek hajtós időszak egy film elindulása. Ezek között a feladatok között kiemelt helyen szerepel egy igazi, erős magyar szinkron elkészítése, amit Báthory Orsi kiváló szinkronrendezővel közösen készítünk, műgonddal és szeretettel. Reményeink szerint a film eredeti és szinkronizált változatban egyaránt elérhető lesz a mozikban. Ha nemzetközi történetet is írt Füst Milán, egy igazi párizsi nő és egy hollandus hajóskapitány egymást tépő szerelmét, mégiscsak magyarul írta.”