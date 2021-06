Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek a metamorfózisnak a lenyomata a most megjelenő Limited Edition című dal és annak videója, ami egyben egy szókimondó fricska is.

A The Anahit számára a tavaly három részletben megjelent Let Me Inject You with My Sins című lemez egy korszak végét jelentette. Áprilisban indultak el egy teljesen új úton 2070 című dalukkal, amit a Don’t Touch My Hair című szám követett, most pedig a harmadik állomáshoz érkeztünk. A Limited Edition egy újabb jelzés, hogy a zenekar háta mögött hagyta a melankóliát, és sokkal poposabb, vidámabb, könnyebben befogadható vizekre evezett.

Őszintén szólva annyira szomorú volt ez a covid-időszak, hogy nem bírtam magamat még jobban lehozni az életről a szomorú témákkal.

A másik pedig az, hogy úgy érzem az önterápiának most egy időre vége. Három lemez során kiírtam magamból az elmúlt éveim fájdalmait és nem lenne hiteles, ha megint ezt tenném, mert jól vagyok, és már más dolgok foglalkoztatnak.” - mondta el az átalakulásról a The Anahit frontembere, Csányi Rita.

A könnyedebb irány a szövegek éléből azonban egyáltalán nem vett el, sőt: a személyes ihletettség jelen maradt, de kiegészült egy kis iróniával, illetve jó adag humorral és felszabadultsággal.

A Limited Edition hátteréről Csányi Rita a következőképp mesél: “Egy ismerősöm ihlette, akit kizárólag az anyagi dolgok foglalkoztatnak, és semmi más. Mivel egy időben sokat kellett a közelében lennem, ezért heti szinten hallgattam a megjegyzéseit, azt, hogy szerinte még a tehetséget és a szerelmet is meg lehet vásárolni. Egyszer annyira felidegesített, hogy amikor hazaértem dühből megírtam a dal első felét.”

A The Anahit jövő évi terveiben már nemzetközi turné szerepel. Addig is gőzerővel készülnek új dalokkal és videókkal, nyári fellépésekkel, illetve a már szokásosnak mondható őszi önálló nagykoncerttel.

És akkor itt az Anahit új klipje, a Limited Edition: