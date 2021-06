Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának beiktatásán, ennek ellenére nem világos, miért is lenne égető szüksége az akár belföldön is bevethető egységekre.","shortLead":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának...","id":"202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a8f5d-3542-4e4a-881c-be820ed3ddea","keywords":null,"link":"/360/202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","timestamp":"2021. június. 22. 07:00","title":"Ütőképes hadsereget rendelt Orbán Viktor, de hol az ellenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","shortLead":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","id":"20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4fc7af-1157-41ba-8860-e07b1289386b","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","timestamp":"2021. június. 22. 06:26","title":"Nagyobb a szakemberhiány a vendéglátásban, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","shortLead":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","id":"20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7c648-99bb-4df0-adc3-38a20619a8a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","timestamp":"2021. június. 20. 20:31","title":"Belgiumban megtalálták a vezető virológust fenyegető katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait csak rendhagyó módszerrel lehet felvilágosítani a Covid–19 lényegéről és a lehetséges védekezésről – állítja egy nemzetközi kutatócsapat.","shortLead":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait...","id":"202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d10d7d-ea6c-4cd6-a5a2-6f55aabd9941","keywords":null,"link":"/360/202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","timestamp":"2021. június. 21. 12:30","title":"Mit mondanak a bennszülötteknek, akik sötét varázslatnak gondolják a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","shortLead":"A Las Vegas Raiders védője videóüzenetben jelentette be, hogy meleg.\r

","id":"20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7032780f-e655-46b9-b38d-de5746f0254a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6847fe-e516-43c0-b620-9ca35ba2174a","keywords":null,"link":"/elet/20210622_carl_nassib_nfl_amerikaifoci_coming_out","timestamp":"2021. június. 22. 10:56","title":"Először coming outolt aktív NFL-es amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]