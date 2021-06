Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.","shortLead":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is...","id":"20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce88b61-14b2-41fb-80a5-971fafeb2e4f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","timestamp":"2021. június. 25. 14:55","title":"Fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók homofób rigmusai miatt az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba helyezve gyermek- és ifjúkora terepét, az 1950-ben Budapesthez csatolt s ezzel tönkre is vágott Újpestet. ","shortLead":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba...","id":"202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e06e5c-9ea9-4697-a696-6964062a3f6d","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","timestamp":"2021. június. 25. 14:00","title":"Bepillantás az „újpestiségbe” Ladányi János új kötetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","shortLead":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","id":"20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d7584f-9714-446e-a954-abd1be5cc311","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","timestamp":"2021. június. 25. 15:22","title":"Alig terem idén őszibarack a tavaszi fagyok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul törlődnek az adatok, akár többévnyi mentés is.","shortLead":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul...","id":"20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60f3ac-a346-4193-b47d-ed080a2b2853","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","timestamp":"2021. június. 25. 12:03","title":"Most azonnal húzza ki a kábelt, ha ilyen tárolója van – törlődnek az adatok, és senki sem tudja, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b1136-2b8f-42f6-86d7-c5bfeb2d805e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. ","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. ","id":"20210624_uv_b_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20b1136-2b8f-42f6-86d7-c5bfeb2d805e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60632bcb-b0a3-403b-b915-6f9f338432bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_uv_b_sugarzas","timestamp":"2021. június. 24. 05:57","title":"Extrém UV-B sugárzás várható csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","shortLead":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","id":"20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d9c1b-0ed8-4653-9890-4c3614c8aa73","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 25. 16:27","title":"Szijjártó szerint szándékosan engedhették a pályára a szivárványos zászlót lengető szurkolót Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","shortLead":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","id":"20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293c433f-e714-4e97-a348-31a933d0590f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","timestamp":"2021. június. 25. 13:55","title":"ÁSZ: Megbízhatatlanul gazdálkodott a Momentum és a Kutyapárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]