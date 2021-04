Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","shortLead":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","id":"20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19743898-fd2d-4eef-920b-7f4d19ab5bda","keywords":null,"link":"/elet/20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","timestamp":"2021. április. 07. 14:31","title":"1300 kilométer távolságból mentette meg a tiktokozó fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","shortLead":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","id":"20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7038c2-78ba-4db1-bbff-03701638f430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","timestamp":"2021. április. 07. 10:45","title":"Napi öt euróért kínálja a Dacia elektromos autóját egy francia hipermarket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen minősége kerül szembe a véleményszabadság gyakorlásával, ráadásul még az idegenellenesség is képben van?","shortLead":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen...","id":"20210408_Sportolok_es_a_normak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799f2ac-8e28-4fca-848f-6622e3c59cda","keywords":null,"link":"/360/20210408_Sportolok_es_a_normak","timestamp":"2021. április. 08. 12:00","title":"Horn Gábor: Sportolók és a normák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","shortLead":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","id":"20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2ceb93-7c18-4c8a-9270-2ef87f14d2b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","timestamp":"2021. április. 07. 10:07","title":"A dohánykereskedelmet és a szerencsejátékokat is felügyeli majd egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokat.","shortLead":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi...","id":"20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4413-236e-4993-a5ab-5f3f5ea1adec","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","timestamp":"2021. április. 08. 08:07","title":"Újabb két embert gyűjtöttek be a tehervonatokat dézsmáló banda tagjai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","shortLead":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","id":"20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea771b40-c853-4f4d-8b5c-65e421383c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","timestamp":"2021. április. 07. 16:59","title":"Amennyire extrém celeb Kim Kardashian, annyira egyedi az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tesztüzemmel nyitnak egyes színházak, stadionok és vidámparkok.","shortLead":"Tesztüzemmel nyitnak egyes színházak, stadionok és vidámparkok.","id":"20210408_hollandia_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e05adc6-43e5-4f27-9ee1-0e49c8806d52","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_hollandia_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 06:53","title":"Hollandiában már rendezvényekre is lehet menni április végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]