[{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","shortLead":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","id":"20210625_draghi_szputnyik_ema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e78a512-a9a8-4c46-ae69-8c60e8cbfd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_draghi_szputnyik_ema","timestamp":"2021. június. 25. 18:32","title":"Draghi: Kétséges, hogy a Szputnyik kap-e valaha EU-engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","shortLead":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","id":"20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403e514d-3705-4c3a-8e81-b38e43199167","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 17:28","title":"Szombaton 160 helyre mentek ki a tűzoltók az előző napi vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos támogatás is segíti most ebben a családokat, a hitelkamatok pedig rendkívül kedvezőek, így a csillagállás jelenleg a lakáshitelt felvevőket segíti. Ennek ellenére van néhány buktató, amit érdemes elkerülni. Ezek közül gyűjtöttek össze néhányat a Bankmonitor szakértői.","shortLead":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos...","id":"20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d53320-e614-431a-b9e8-b81c34c064e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","timestamp":"2021. június. 26. 08:55","title":"Ezen a 8 ponton buknak el sokan, akik lakáshitelt vennének fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és a Cambridge-i Egyetem tudósai vezette nemzetközi csillagászcsoport közös tanulmánya szerint.","shortLead":"Az első csillagok 250-350 millió évvel a világegyetem keletkezése után keletkeztek a University College London és...","id":"20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc59ac6-4db8-4f23-b823-20e44e7e7f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fb08ed-7784-4df3-8c05-3631afcc2bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kozmikus_hajnal_osrobbanas_utan_elso_csillagok_keletkezese","timestamp":"2021. június. 26. 20:03","title":"Belátható távolságba került \"a modern csillagászat Szent Grálja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","shortLead":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","id":"20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7fa8a-5d3d-4d81-b75c-90870e0ec257","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","timestamp":"2021. június. 26. 18:09","title":"Alig több mint egy nap alatt épült ez a 10 emeletes ház - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]