[{"available":true,"c_guid":"2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele, feledve a sérelmeket.","shortLead":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele...","id":"20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9.jpg","index":0,"item":"8d344f1e-b680-4c0f-904d-953373519341","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","timestamp":"2024. december. 27. 16:00","title":"A múltat feledve és a jövőért hízelegve zarándokolnak Trumphoz a techmogulok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","shortLead":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","id":"20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b.jpg","index":0,"item":"1662f22e-2b8e-4608-8a0b-97815437670d","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","timestamp":"2024. december. 27. 17:11","title":"Ködösen indul majd a szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint az ázsiai ország hatodik generációs harci gépe lehet. A kísérleti repülést mutató felvételek alapján úgy tűnik, hogy a gépnek deltaszárnya van és három hajtóművel látták el.","shortLead":"A délnyugat-kínai Csengtu város környékén többen videóra vettek egy különleges formájú repülőt, ami a szakértők szerint...","id":"20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90269c10-9a0d-4a7c-8d40-5644aa8ace45.jpg","index":0,"item":"22c420d5-b64e-4347-a0cf-3e0c4fa15320","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Videon-a-hatodik-generacios-kinai-harci-gep","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Lefilmezték a kínaiak hatodik generációs harci gépének próbarepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami nélkül pedig a modern társadalom sem igazán működőképes. A módszer hozzájárul ahhoz, hogy a chipek energiahatékonyak legyenek, a litográfia gépei viszont csak úgy falják az energiát.","shortLead":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami...","id":"20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde.jpg","index":0,"item":"6aa15043-4aa8-4ae8-81c3-6ea716fbcbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","timestamp":"2024. december. 28. 14:03","title":"De hogy lehet bírni energiával az energiatakarékosságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő díjára, és idén meg is nyerte a Színházi Kritikusok Céhe elismerését. A Radnóti Színház színészével bűnöző édesapja örökségéről, szeretetlenségről és arról is beszélgettünk, miért érezte úgy, visszaadhatja élete egyik legfontosabb főszerepét.","shortLead":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő...","id":"20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2.jpg","index":0,"item":"ab5c036e-3cae-478d-a5fb-c49e559c6c70","keywords":null,"link":"/kultura/20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","timestamp":"2024. december. 27. 20:00","title":"„Nem hívtak el a castingra, úgyhogy azt mondtam, nem lesz műtét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","shortLead":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","id":"20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05.jpg","index":0,"item":"844fa951-fcdb-45a5-93a7-b78dbe0129bc","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","timestamp":"2024. december. 27. 14:09","title":"Palesztin merénylő ölt meg egy 83 éves izraeli nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]