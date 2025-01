Vasárnap este Los Angelesben kiosztották a Golden Globe díjakat. A filmek közül nagyon jól szerepelt A brutalista (The Brustalist), amit részben Magyarországon forgattak Adrian Brody főszereplésével, illetve több kategóriában is első lett az Emilia Perez című francia-belga-mexikói koprodukcióban készült spanyol nyelvű zenés bűnügyi filmvígjáték.

Az este egyik legnagyobb híre az volt, hogy A szer (The Subtance) című filmben nyújtott alakításáért díjjal jutalmazták Demi Moore-t. „Régóta vagyok a szakmában, több mint 45 éve, és ez az első alkalom, hogy színészként nyertem valamit. Harminc évvel ezelőtt egy producer azt mondta nekem, hogy popcornszínésznő vagyok, és akkoriban ezt úgy értelmeztem, hogy csinálhatok filmeket, amelyek sikeresek, amelyek sok pénzt hoznak, de nem kaphatok értük elismerést” – mondta köszönőbeszédében. Hozzátette, mélyponton volt, amikor eljutott hozzá A szer forgatókönyve, és rájött, neki még dolga van, karrierjének még nincsen vége.

Demi Moore meztelen teste és a sokkolás csak eszköz egy jobb világért Brutális eszközökkel operál A szer című filmszenzáció, amelyet csak „Demi Moore testhorrorjaként” emlegetnek, és tényleg olyan sokkoló, hogy megtekintése semmilyen korosztály számára nem ajánlott. Ha mégis beülünk rá, nem fogunk tudni szabadulni tőle.

Brady Corbet, A brutalista rendezője köszönőbeszédében viccesen megjegyezte, ugyan senkinek nem hiányzott egy három és fél órás film egy nem létező, magyar származású építészről, és voltak, akik úgy gondolták, senki nem is lesz rá kíváncsi, de ő ezt saját bevallása cseppet sem bánja. A színpadon állva azt is hangsúlyozta, fontos, hogy támogassuk a filmkészítőket.

A film főszereplője, Adrian Brody, akinek édesanyja a magyar származású Sylvia Plachy, amellett, hogy köszönetet mondott a stábnak és a partnerének, megemlítette azt is, milyen fontos számára A brutalistában alakított karakter története, hiszen szüleinek és nagyszüleinek hasonló utat kellett bejárnia. „Nagyon sokat köszönhetek nekik az áldozatos munkájukért, és bár nem tudom megfelelően szavakba önteni mindazokat a kihívásokat, amelyekkel szembesültek és amelyeket átéltek, és amelyen olyan sokan osztoznak, remélem, hogy ez a film egy kicsit felemel benneteket és nagyobb nyilvánosságot kap az, amin keresztülmentetek” – tette hozzá.

A nyertesek listája:



Legjobb filmdráma: A brutalista (The Brutalist)

Legjobb vígjáték, illetve musical: Anora

Legjobb animációs film: Áradás (Flow)

Legjobb közönségfilm: Wicked

Legjobb nem angolnyelvű film: Emilia Pérez

Legjobb női főszereplő filmdrámában: Fernanda Torres (I’m Still Here)

Legjobb férfi főszereplő filmdrámában: Adrien Brody (A brutalista)

Legjobb női főszereplő vígjátékban, illetve musicalben: Demi Moore (A szer)

Legjobb férfi főszereplő vígjátékban/musicalben: Sebastian Stan (A Different Man)

Legjobb női mellékszereplő filmben: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Legjobb férfi mellékszereplő filmben: Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Legjobb filmrendező: Brady Corbet (A brutalista)

Legjobb forgatókönyv: Peter Straughan (Konklávé)

Legjobb filmzene: Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

Legjobb betétdal: El Mal –– Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard)

Legjobb drámasorozat: A sógun (Shōgun)

Legjobb vígjátéksorozat: Hacks

Legjobb minisorozat vagy tévéfilm: Szarvasbébi (Baby Reindeer)

Legjobb női főszereplő drámasorozatban: Anna Sawai (A sógun)

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban: Szanada Hirojuki (A sógun)

Legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban: Jean Smart (Hacks)

Legjobb férfi főszereplő vígjátéksorozatban: Jeremy Allen White (A mackó)

Legjobb női főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben: Colin Farrell (Pingvin)

Legjobb női mellékszereplő sorozatban: Jessica Gunning (Szarvasbébi)

Legjobb férfi mellékszereplő sorozatban: Aszano Tadanobu (A sógun)

Legjobb stand-up műsor: Ali Wong: Single Lady