[{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","shortLead":"Politikai elemzők reagáltak a toplistákat vezető Csurran, cseppen című számra. ","id":"20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"5565870c-e9dc-43e7-a93b-6dd8c0c36230","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Politikai-elemzok-szolaltak-meg-Majka-uj-szama-kapcsan-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 13:10","title":"Pusztító lehet, van okuk aggódni – politológusok arról, hogy milyen hatása lehet Majka új dalának a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az őrök a magatartásuk miatt tagadták meg a belépést a négy férfitól és két nőtől, akiknek ez nem tetszett.","shortLead":"Az őrök a magatartásuk miatt tagadták meg a belépést a négy férfitól és két nőtől, akiknek ez nem tetszett.","id":"20250121_ugyeszseg-vademeles-garazdasag-szorakozohely-kecskemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"4e3eac51-581b-43b1-9441-4c6307d291ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ugyeszseg-vademeles-garazdasag-szorakozohely-kecskemet","timestamp":"2025. január. 21. 07:58","title":"Nem engedtek be egy társaságot a szórakozóhelyre, hatan támadtak rá három biztonsági őrre Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották az európai piacra. Csak azokat a dolgozókat nem küldik el, akik majd leszerelik a gyártósorokat.","shortLead":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották...","id":"20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e482c9-6226-4ebc-bd4f-8c5490921cc8.jpg","index":0,"item":"ce1dd8f6-15ff-448b-a146-780437e959c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:42","title":"Bezárja romániai hűtőgépgyárát a Haier, több mint 500 embert eresztenek szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját, hogy nemrégiben feketelistára tette a Pentagon? És mi történik, ha keményebb szankciókat is hoznak ellene az USA-ban? A listázás nem csak a magyar gigagyár miatt kérdéses, a Tesla és a Ford is komoly terveket szövögetett a világ legnagyobb akkugyártójával. Mik a lehetséges forgatókönyvek?","shortLead":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját...","id":"20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"e5ff4701-768e-48c3-a0e4-506eaa203eb3","keywords":null,"link":"/360/20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","timestamp":"2025. január. 21. 14:14","title":"Mi lesz a CATL debreceni gyárával és Elon Musk nevadai terveivel, ha szigorodnak az amerikai szankciók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és az Raiffeisen Bank International oroszországi részlege ellen, amely korábban Rasperiával kezdeményezett üzlettel akarta felszabadítani befagyasztott oroszországi milliárdjait.","shortLead":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és...","id":"20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64.jpg","index":0,"item":"4d7bf9f3-0865-4bd1-bb2f-59f05af334db","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","timestamp":"2025. január. 21. 10:57","title":"Döntött a bíróság a Raiffeisen ügyében Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","shortLead":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","id":"20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"9c73930b-0b65-4db0-8eb2-d3230e9b26ec","keywords":null,"link":"/elet/20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 07:01","title":"„A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni” – Dopeman is elmondta a véleményét Majka új daláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]