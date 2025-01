Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot tartalmaz, amit egyszer már elfogyasztott valami.","shortLead":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot...","id":"20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c.jpg","index":0,"item":"da7c14d0-c9ce-41e2-b279-99c5f6a6e137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","timestamp":"2025. január. 28. 10:03","title":"66 millió éves hányást talált Dániában egy amatőr tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési kötvényekkel és aranyvízumokkal” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki azt is belengette, hogy az utcára viszi a magyarokat, ha a kormány nem mond le rákosrendezői beruházásról.","shortLead":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési...","id":"20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"00e87547-0133-4250-ba29-e8994c8e2448","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","timestamp":"2025. január. 28. 10:09","title":"Magyar Péter: A Maxi-Dubaj így nem fog felépülni, ezt vehetik ígéretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","shortLead":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","id":"20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7.jpg","index":0,"item":"3bb78374-ac44-427e-b0fe-80fa407992af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","timestamp":"2025. január. 27. 19:07","title":"Több millió doboz Coca-Colát kell visszahívni Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","shortLead":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","id":"20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"b24d25f7-e66e-4d3b-9102-845aa55e329e","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","timestamp":"2025. január. 27. 10:49","title":"Eldőlt Lőw Zsolt sorsa, Jürgen Klopp jobbkeze lesz a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","shortLead":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","id":"20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43.jpg","index":0,"item":"a7f36c40-b0fb-4f9a-bbaf-e5ffd26bc59c","keywords":null,"link":"/sport/20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","timestamp":"2025. január. 28. 10:28","title":"Belehajtott a német kerékpár-válogatottba egy sofőr, hat sportolót sodort el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért, mert megkapta az energiabiztonsági garanciákat, amiket követelt. Valójában semmi kézzelfoghatót nem kapott, így a külügyminiszter szavai leginkább arra szolgálnak, hogy megelőzzék az itthoni arcvesztést.","shortLead":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért...","id":"20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65.jpg","index":0,"item":"0ed83ee2-cd01-4705-be7d-44a5b9b4ff04","keywords":null,"link":"/360/20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","timestamp":"2025. január. 28. 07:49","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán csak hencegett Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","shortLead":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","id":"20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1.jpg","index":0,"item":"a461ec1c-bef9-4c4c-9af5-50f21411b497","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","timestamp":"2025. január. 28. 06:41","title":"Elveszíti a V8-at, de az új M5-nél is erősebb lesz az Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]