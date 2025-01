Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","shortLead":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","id":"20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25.jpg","index":0,"item":"c53bf16d-b465-4a21-af56-ee22e92d4b3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","timestamp":"2025. január. 28. 09:38","title":"„Inkább maradtak volna csendben” – A hozzátartozóknak fájdalmas az Orbán-kormány Covid-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7094f-1d3b-44fe-9c35-340ed1a04f46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A zászló szinonimájaként használt lobogó jelző nem annyira állja meg a helyét a Holdon, tekintve, hogy az égitestnek nincs olyan légköre, ami kiválthatná a jól ismert mozgást. A megoldás azonban már a csőben van.","shortLead":"A zászló szinonimájaként használt lobogó jelző nem annyira állja meg a helyét a Holdon, tekintve, hogy az égitestnek...","id":"20250127_kina-zaszlo-lobogo-hold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a7094f-1d3b-44fe-9c35-340ed1a04f46.jpg","index":0,"item":"142cc88b-2dd7-484c-b182-1b85fb0c43ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_kina-zaszlo-lobogo-hold","timestamp":"2025. január. 27. 16:03","title":"Különleges zászló kerülhet a Holdra, olyan, ami már tényleg loboghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját mutatta be, és nem ő kérte, hogy lefotózzák. ","shortLead":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját...","id":"20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"8898b9e6-51a7-4680-86d7-35a630787926","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 14:14","title":"Kulja András megírta a Facebookon, miért szerepelt egy képen Müller Cecíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","shortLead":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","id":"20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131.jpg","index":0,"item":"3b932a99-f9ba-4aef-b6fc-ba7132a11d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","timestamp":"2025. január. 27. 19:26","title":"Pestises juhokat és kecskéket talált a Nébih Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","shortLead":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","id":"20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34.jpg","index":0,"item":"e0a37a32-7339-4153-8884-2f2b9fc1c3f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","timestamp":"2025. január. 28. 08:37","title":"Akkorát bukott az Nvidia, ami kiadna öt évi magyar költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti nagyhatalom mesterségesintelligencia-iparát. A DeepSeek-sztori eddigi legfőbb tanulsága, hogy az eddig képzelthez képest sokkal olcsóbban is össze lehet hozni csúcsközeli teljesítményt. De hogy sikerült ez Kínának? És mit jelent ez a globális MI-iparnak?","shortLead":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti...","id":"20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84.jpg","index":0,"item":"afa90c09-a738-4149-bf4d-a2acae973338","keywords":null,"link":"/360/20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","timestamp":"2025. január. 29. 11:00","title":"Az űrversenyhez hasonló pofára esés a DeepSeek sikere: szankcionált, olcsó kínai MI töri össze az amerikaiak álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","shortLead":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","id":"20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"38be7a6f-c0a1-41fc-a492-a84dc6defc30","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","timestamp":"2025. január. 28. 11:04","title":"Karácsony bejelentette a BKK-rendészetet, Vitézy egyből letorkolta, hogy egy tőle átvett ötlettel ékeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]