[{"available":true,"c_guid":"05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","shortLead":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","id":"20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91.jpg","index":0,"item":"b05b8703-3a96-4111-ae93-625f55bad6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","timestamp":"2025. január. 29. 09:02","title":"Elismerte a rendőrség, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt indítottak eljárást momentumos képviselők ellen, mikor nem volt kordonbontás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","shortLead":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","id":"20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"10f1e16c-1184-4648-a6fd-12b17b5ea73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","timestamp":"2025. január. 29. 08:35","title":"Külföldi luxusingatlanokba is átkerült pénz az MNB alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","shortLead":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","id":"20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"abe7ff6f-e739-450e-9729-336da13a7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","timestamp":"2025. január. 29. 12:17","title":"A Megafonhoz kerülhet az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","shortLead":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","id":"20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9.jpg","index":0,"item":"896b4812-9c75-4be1-a0d5-48a94a3b065d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","timestamp":"2025. január. 29. 10:35","title":"Egy orosz drón elpusztította az elmenekült oroszbarát Janukovics volt ukrán elnök veteránautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben a kegyelmi botrány egyáltalán megtörténhet? Református lelkészek konferenciát tartottak az egyház jövőjéről, miközben azok, akik nem szólalhattak fel a rendezvényen, egy tüntetésen Balog Zoltán lemondását követelték. Videó.","shortLead":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben...","id":"20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620.jpg","index":0,"item":"f66cf0ad-621f-4788-8edb-ced1ebb2aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. január. 30. 10:41","title":"Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül. Történetek ezrei keringenek a kutyák odaadásáról, hűségéről, ragaszkodásáról. Finn kutatók pedig azt is kimutatták, hogy az ebeknek még a szívverésük is összhangban lehet szeretett gazdijukéval.","shortLead":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül...","id":"20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4.jpg","index":0,"item":"dc1ead3a-ebeb-4fea-9aa0-4491994656a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","timestamp":"2025. január. 29. 08:03","title":"Egy igazán különös kapcsolat tud kialakulni a kutyák és gazdáik szívverése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]