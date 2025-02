Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A brutális áremelkedésről szólt az elmúlt négy év, de ahogy eltérnek az emberek vásárlási szokásai, úgy érezhettük eltérőnek az inflációt is. Kiszámoltuk, mekkora a különbség egy gyakran és egy soha nem autózó ember, egy távhővel és egy gázzal fűtő család, vagy épp egy gyerektelen és egy szülő inflációérzékelése között.","shortLead":"A brutális áremelkedésről szólt az elmúlt négy év, de ahogy eltérnek az emberek vásárlási szokásai, úgy érezhettük...","id":"20250201_inflacio-erzekeles-szemelyes-auto-lakber-futes-rezsi-gyerek-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b.jpg","index":0,"item":"4743cd55-8a0a-4f14-9472-d333fff7778d","keywords":null,"link":"/360/20250201_inflacio-erzekeles-szemelyes-auto-lakber-futes-rezsi-gyerek-nyugdijas","timestamp":"2025. február. 01. 10:30","title":"Van autója? Fizet lakbért? Keveset keres? Óriásit változtathat ez azon, mekkorának érzi az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök buzgólkodásától. Egy biztos: láp hamarabb volt itt mint az M0-s, és senkinek nem ártana, ha maradna.","shortLead":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök...","id":"20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e.jpg","index":0,"item":"b1325fd0-fec7-431a-8a43-44673a7cffe8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","timestamp":"2025. február. 02. 16:56","title":"Lápvédők akcióztak az M0-s menti hódmérnökök gátjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát. Portrénk Joseph Aounról.","shortLead":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát...","id":"20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449.jpg","index":0,"item":"3c7381e4-006a-4d01-b479-fa0c61e0a3a9","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","timestamp":"2025. február. 02. 10:30","title":"Pártatlan politikai újonc Libanon élén: ki az ország 13. próbálkozásra megválasztott új elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar versenyzőjét.","shortLead":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar...","id":"20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0.jpg","index":0,"item":"b81abc1f-a673-4105-ab9e-f40cf6d486a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","timestamp":"2025. február. 02. 13:57","title":"Mérges kígyó mart meg egy magyar ralist Gambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata az egyik legérzékenyebb amerikai kormányzati adatbázisba is bejutott.","shortLead":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata...","id":"20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"b4edc79a-0bd4-4df3-b4a8-7bc098b644e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","timestamp":"2025. február. 02. 20:54","title":"Elon Musk csapata teljes hozzáférést kapott a szövetségi fizetési rendszerhez, amerikaiak milliói érzékeny pénzügyi adatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]