[{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","shortLead":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","id":"20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"e5657b8b-ea42-4729-baa4-f0a493143a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","timestamp":"2025. február. 04. 15:31","title":"MOHU: Március 1-től már a minimális fogyasztás igazolása is elég a szemétszállítás szüneteltetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","shortLead":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","id":"20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"05117a4f-5562-4a59-84e3-9fd0371c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 17:12","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is vallott vagyonáról, öt budai ingatlan mellett 412 milliós megtakarításra is futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","shortLead":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","id":"20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90.jpg","index":0,"item":"b8acfb89-07de-490c-ab60-17b0aaaef8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","timestamp":"2025. február. 03. 15:33","title":"Elítélték a francia filmrendezőt, aki egy 12 éves gyerekszínészt kezdett szexuálisan zaklatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és a túladagolás kockázata is jelentős. Egy új készítmény alapjaiban más, mint az eddigiek.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és...","id":"20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218.jpg","index":0,"item":"1d8ea55a-d428-4378-9dcc-79e291017c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","timestamp":"2025. február. 05. 08:03","title":"Állítják, hogy nincs függőség és más mellékhatás: Amerikában megjelent a teljesen új fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben a leggazdagabb 20 százalék egy háztartásának.","shortLead":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és...","id":"20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d.jpg","index":0,"item":"81dad809-834c-45ce-884f-1c9b4c6a54e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:10","title":"Az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","id":"20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"58a448e0-c553-4cc8-aeb1-1cb21e69ce9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","timestamp":"2025. február. 04. 21:20","title":"Kétszáznál is többen emlékeztek a lakástűzben elhunyt japán nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","shortLead":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","id":"20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"4cc018ed-8b65-4bcb-9614-45ac529dc65b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 03. 20:29","title":"Már a rendőrök sem zárják ki, hogy nem baleset volt a pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]