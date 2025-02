Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek bocsánatot sem az áldozat barátaitól, akikkel a BRFK megbízottja a Facebookon gúnyolódott, sem az árván maradt gyermekektől, akiknek az anyja segítségért könyörgött, és nem kapott.","shortLead":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek...","id":"20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c4bef3af-6644-4075-b316-a386b46e8705","keywords":null,"link":"/360/20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 10:37","title":"Mérő Vera: A rendőrség örömmel jelenti, és nem kér bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","shortLead":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","id":"20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"8cc004a6-ac13-4c4d-b22c-94cffaaeca41","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 11:46","title":"Maszkos fegyveresek lövöldöztek Brüsszel belvárosában, a rendőrség hajtóvadászatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","shortLead":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","id":"20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee.jpg","index":0,"item":"172a3eb0-17b9-4972-85b0-b60e12990a57","keywords":null,"link":"/elet/20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","timestamp":"2025. február. 05. 12:17","title":"Az olaszok szerint védett madarat lőtt ki Donald Trump fia Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem úgy tűnik, mintha ezt egy percig is bánná.","shortLead":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem...","id":"20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"090cdbc1-ec10-47a7-a030-149913606c33","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","timestamp":"2025. február. 06. 11:21","title":"Kanye West örül, hogy a Grammyn semmiben feszítő felesége botránya után mindenki róluk beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2a15b4-aac9-4a25-8a50-1107849f89ca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj DS N°8 háromféle tisztán elektromos hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"A vadonatúj DS N°8 háromféle tisztán elektromos hajtáslánccal rendelhető.","id":"20250207_bearaztak-a-francia-luxusautot-a-750-kilometeres-hatotavu-uj-villany-ds-no-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2a15b4-aac9-4a25-8a50-1107849f89ca.jpg","index":0,"item":"cd338545-ab35-45ce-ad03-c534172df67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_bearaztak-a-francia-luxusautot-a-750-kilometeres-hatotavu-uj-villany-ds-no-8","timestamp":"2025. február. 07. 07:21","title":"Beárazták a francia luxusautót, a 750 kilométeres hatótávú új villany DS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt szenvedett combcsont-repedést. Még tart a műtét utáni rehabilitációja, de nagyon bízik a mihamarabbi visszatérésében. ","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt szenvedett combcsont-repedést. Még tart a műtét utáni rehabilitációja, de nagyon...","id":"20250206_Bodrogi-Gyula-baleset-combcsont-repedes-mutet-gyogyulas-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c.jpg","index":0,"item":"35b2ee21-5cf6-4926-8a6a-2b7b93cf895f","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Bodrogi-Gyula-baleset-combcsont-repedes-mutet-gyogyulas-visszateres","timestamp":"2025. február. 06. 08:37","title":"„Nagyon vágyom a közönség szeretetére” – Bodrogi Gyula a balesete után lábadozik, de már hiányzik neki a színpad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon a szuverenitásukba.","shortLead":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon...","id":"20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277.jpg","index":0,"item":"128392ae-bac7-4ccc-b18e-9b9ddd447f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","timestamp":"2025. február. 05. 18:48","title":"Az Egyesült Államok után Argentína is kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi a célja. Ezt részletezi két kormányközi megállapodás, amit – bár itthon elfelejtették ezt közölni – tavaly ősszel már alá is írtak Budapesten, viszont nem nyilvánosak. A miniszterelnök fia által egyengetett titokzatos misszió katonai részleteiről talán majd 30 év múlva lehet többet tudni. ","shortLead":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi...","id":"20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0.jpg","index":0,"item":"f932e2e9-8535-4495-8f95-d9548d61a707","keywords":null,"link":"/360/20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Valamikor, valamiért katonákat küldünk Afrikába: amit tudni lehet és amit titkol a kormány a csádi katonai misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]