[{"available":true,"c_guid":"74312ef7-2a69-4c5d-9951-afe226cc451b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa, amit mások nem láthatnak.","shortLead":"Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa...","id":"20250212_bence-szechenyi-direkt36-dokumentumfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74312ef7-2a69-4c5d-9951-afe226cc451b.jpg","index":0,"item":"e8bfed64-e867-4286-b07c-5a7efe842abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_bence-szechenyi-direkt36-dokumentumfilm","timestamp":"2025. február. 12. 14:34","title":"„Széchenyi a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz a közvagyonból magánvagyont” – mondja Bence Szechenyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","shortLead":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","id":"20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef.jpg","index":0,"item":"173358a1-5a66-45fc-a318-44d8bb660ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","timestamp":"2025. február. 12. 17:15","title":"Az ukrajnai háború tapasztalatairól és a haditechnikai újdonságokról tart előadást Kaiser Ferenc és Földes András - itt követheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan finanszíroz és támogat olyan akciókat, amelyek a magyar kormány bel- és külpolitikai térben való lejáratására irányulnak”.","shortLead":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan...","id":"20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5.jpg","index":0,"item":"ff8459e4-5555-486c-b2bd-6f2304e36e46","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","timestamp":"2025. február. 12. 12:06","title":"Kijevbe utazott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy arról érdeklődjön, miért költenek pénzt a magyar kormány lejáratására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","id":"20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"af683f1c-863e-45bf-a801-5f64b247f659","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","timestamp":"2025. február. 14. 07:24","title":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban: \"Halleluja, erre vártunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú repülőúton történő alvással kapcsolatban. Az ötletük sokkal veszélyesebb, mint amilyennek elsőre látszik.","shortLead":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú...","id":"20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2.jpg","index":0,"item":"3ebf5019-2f60-4240-9c3d-12659efd671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","timestamp":"2025. február. 12. 19:03","title":"A TikTokon nagyot megy egy tipp a kényelmesebb repüléshez, de ha jót akar magának, inkább ne próbálja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","shortLead":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","id":"20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855.jpg","index":0,"item":"3d0d1760-6d8c-4bfa-a014-d0d4f3cf8aba","keywords":null,"link":"/360/20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","timestamp":"2025. február. 12. 12:45","title":"Amint felbukkant a láthatáron 65 milliárd forintnyi EU-pénz öntözésre, Mészáros cégei már ugrottak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni a legdrágább csomagért. Más változtatásokat is bejelentett Sam Altman, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni...","id":"20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4a89a1ec-3ad8-4a60-a8a6-de839e7ecf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 13. 15:03","title":"Havi 80 000 forint helyett hamarosan ingyen is használhatja az OpenAI nagy dobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]