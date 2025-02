Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg az inflációnk; folytatódik Trump fenyegetőzése már nem csak a vámok, hanem Ukrajna ügyében is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg...","id":"20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090.jpg","index":0,"item":"a78dec13-5050-4346-a9da-1d737e12ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 07:00","title":"És akkor az inflációnál csak a korrupcióban előzzük jobban Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","shortLead":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","id":"20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94.jpg","index":0,"item":"a9a4e236-60b9-4a34-9fc6-0f693de2cbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","timestamp":"2025. február. 17. 08:47","title":"Hobo: „Még nem tértem magamhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]