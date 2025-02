Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább folytatódik, mivel a vádlott és az ügyészség is fellebbezett.","shortLead":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább...","id":"20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8.jpg","index":0,"item":"52acffc8-4161-4ee5-9342-b5ef6fe773f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Tizennégy év után született elsőfokú ítélet a dubajozós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b071a-b569-4af2-88e4-d50f8e5ccfd3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU vezetése azonban aligha hajlik erre – írja elemzésében a brit lap.","shortLead":"Az EU vezetése azonban aligha hajlik erre – írja elemzésében a brit lap.","id":"20250217_Economist-lapszemle-orosz-foldgaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e62b071a-b569-4af2-88e4-d50f8e5ccfd3.jpg","index":0,"item":"4052ef28-eb33-44c6-943d-11e3a39a3bf7","keywords":null,"link":"/360/20250217_Economist-lapszemle-orosz-foldgaz","timestamp":"2025. február. 17. 15:30","title":"Economist: Felújítják Európában az orosz gázszállításokat? Magyarország ezt szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hízelgéscunami, részvénynyilvánítás, békeipar, mutyibajnokság, kólásdoboz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b.jpg","index":0,"item":"fc4675bb-0181-4f45-b637-4a8a7273ceec","keywords":null,"link":"/360/20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. február. 16. 17:30","title":"Az én hetem: A sóvárgás kínzó tud lenni, de Lackfi Jánosnak van receptje ez ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c16ea71-f109-44b4-ad01-e39c3a05d3f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság összefoglalta, mire számíthat az, aki idén velük repülne. ","shortLead":"A légitársaság összefoglalta, mire számíthat az, aki idén velük repülne. ","id":"20250217_ryanair-uj-szabalyok-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c16ea71-f109-44b4-ad01-e39c3a05d3f7.jpg","index":0,"item":"ff4d70dc-b9a2-4084-8c17-1d9537760c42","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_ryanair-uj-szabalyok-valtozasok","timestamp":"2025. február. 17. 11:36","title":"Több változás is jön a Ryanairnél, ezekre érdemes figyelni az utazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","shortLead":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","id":"20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4.jpg","index":0,"item":"954c2a71-1f04-479b-bcc4-c1be8ce2108f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","timestamp":"2025. február. 16. 09:53","title":"Pottyondy Edina a kegyelembotrányról: 150 ezer ember kevés volt, hogy ezt a mélyen romlott rendszert meghátrálásra kényszerítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]