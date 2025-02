Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad a székházban.","shortLead":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad...","id":"20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94.jpg","index":0,"item":"a8893e8a-0f12-4541-b2d8-30b4a0544d33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","timestamp":"2025. február. 26. 14:09","title":"Matolcsy György szelleme örökre kísérteni fog a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","shortLead":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","id":"20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c.jpg","index":0,"item":"2cd02eda-5e43-4209-be1e-270212c39bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","timestamp":"2025. február. 27. 09:03","title":"„Újraélesztik” egymást az egerek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","shortLead":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","id":"20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c.jpg","index":0,"item":"cc8d20f0-f53e-484a-b024-a41bb75d53ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:06","title":"Kiderült, ki kapja meg Havasi Bertalan eddigi feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7536bc5f-f476-4e48-a098-6b6a57dc5d97","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A kairói világkupán már az új tusában versenyeznek a felnőttek is. ","shortLead":"A kairói világkupán már az új tusában versenyeznek a felnőttek is. ","id":"20250226_gulyas-michelle-akadalypalya-ocr-ottusa-vilagkupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7536bc5f-f476-4e48-a098-6b6a57dc5d97.jpg","index":0,"item":"7a156e92-19a4-4b4f-a3d6-c6df2b1f1a21","keywords":null,"link":"/sport/20250226_gulyas-michelle-akadalypalya-ocr-ottusa-vilagkupa","timestamp":"2025. február. 26. 11:31","title":"Így versenyez Gulyás Michelle a lovaglást váltó akadálypályán, amely leginkább a Ninja Warriorra emlékeztet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","shortLead":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","id":"20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f.jpg","index":0,"item":"f184d93d-e957-4ea8-aa3d-b62035feb88d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Matolcsy Ádám barátja elárulta, lesznek-e pótmunkák a másfélszeresére drágult MNB-székházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","shortLead":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","id":"20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825.jpg","index":0,"item":"ac381c18-3c63-479d-bcac-d6dd587bb84c","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","timestamp":"2025. február. 25. 21:35","title":"Épületről lezuhant jégdarab ölt meg egy nőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","shortLead":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","id":"20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47.jpg","index":0,"item":"9a738427-875f-49e2-b413-5af3f4ad4b7e","keywords":null,"link":"/sport/20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","timestamp":"2025. február. 25. 10:37","title":"Marco Rossi: Az NB I. színvonala nem összehasonlítható azzal, amit a válogatottal játszunk, de muszáj ott lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]