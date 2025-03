Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók, a tengerészek, a mozdonyvezetők, az orvosok, az ügyvédek és a tanárok is. Egy felmérés szerint a görögök 82 százaléka a vonatszerencsétlenséget tartja „az egyik” vagy „a legfontosabb” kérdésnek az országban. ","shortLead":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók...","id":"20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33.jpg","index":0,"item":"8aeeac77-f768-418d-bc94-8accae229a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","timestamp":"2025. február. 28. 14:38","title":"Minden leállt Görögországban a két évvel ezelőtti vasúti szerencsétlenség évfordulóján, százezrek vonultak az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos BMW-kkel nem nagyon lehet mellé lőni és a koreai villanyautókra sincs sok panasz.","shortLead":"Az elektromos BMW-kkel nem nagyon lehet mellé lőni és a koreai villanyautókra sincs sok panasz.","id":"20250228_ezek-a-villanyautok-okozzak-a-legkevesebb-csalodast-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"8c5b3a3b-7f16-44f8-8a10-05a248c4b7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_ezek-a-villanyautok-okozzak-a-legkevesebb-csalodast-toplista","timestamp":"2025. február. 28. 06:41","title":"Ezek a villanyautók okozzák a legkevesebb csalódást – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a gyenge forint és a költségek növekedése áll az áremelkedés mögött.","shortLead":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint...","id":"20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"7db107b4-4ccf-450a-8629-3303cf86aa38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","timestamp":"2025. február. 28. 10:20","title":"Repülőrajtot vett az infláció az iparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","shortLead":"A férfi egy bokros-fás területen erőszakoskodhatott.","id":"20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f9c32e98-3595-43a6-b52c-33a7a2fcf461","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_tizeves-kislany-szexualis-bantalmazas-letartoztatas","timestamp":"2025. február. 28. 09:25","title":"Még pénteken letartóztathatják a tízéves kislányt szexuálisan bántalmazó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"Eurologus, Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok elöregednek, egyenlőtlenül oszlanak el a különböző régiók közt, és a szakma nem kimondottan vonzza a fiatalokat, akik az utánpótlást jelenthetnék.","shortLead":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok...","id":"20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"1e8e1922-b929-425f-a78e-fda0fd139e6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","timestamp":"2025. március. 01. 08:00","title":"Nem csak Magyarországon nincs elég háziorvos, Európában máshol is küzdenek a problémával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","shortLead":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","id":"20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5.jpg","index":0,"item":"d1080360-2e89-4c1c-b440-b1bad4af463b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","timestamp":"2025. február. 28. 09:58","title":"Háborús veszélyben nem kell játékosvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni ezt a közvéleménynek, hogy azután könnyebb legyen elfogadtatni az emberi jogok általános felszámolását. Magyar ügyekről írnak amerikai, német és osztrák lapok. ","shortLead":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni...","id":"20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"e0c6480e-f914-4dbe-97a3-55b2aa371570","keywords":null,"link":"/360/20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 28. 10:35","title":"Hatalmas arányban vándorol ki a szürkeállomány Magyarországról – a Pride betiltásáról cikkeznek külföldi lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott szívműtétet egy újszülöttön. Pár héttel a műtét után mind a baba, mind az édesanyja jól vannak. A beavatkozás tapasztalatai megnyithatják az utat más, hasonló műtétek előtt.","shortLead":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott...","id":"20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb.jpg","index":0,"item":"25d03512-cb2d-4e86-8eea-ee74fe449311","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","timestamp":"2025. március. 01. 10:03","title":"A világon először végeztek a születése közben nyitott szívműtétet egy kisbabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]