[{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","shortLead":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","id":"20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"26c23236-7140-4bd6-b2f3-7bc788bc202f","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","timestamp":"2025. március. 13. 12:39","title":"Erős földrengés volt éjjel Nápoly mellett, felzaklatott lakosok követelték, hogy nyissák meg nekik a korábbi NATO-bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","shortLead":"Visszavágnak Donald Trump szerdán életbe léptetett alumínium- és acélvámjára.","id":"20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0276241f-18fe-4e5f-b6eb-180a03908965.jpg","index":0,"item":"33afeab1-deb8-4e11-b06c-1e7b1cd6ed2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Kanada-csutortokon-elesiti-vamjait-az-Egyesult-Allamokbol-szarmazo-importra","timestamp":"2025. március. 12. 21:15","title":"Kanada csütörtökön élesíti vámjait az Egyesült Államokból származó importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426edbb2-2185-4b20-bb24-d6080d618018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön minisztert bíztak meg a kérdés megfogalmazásával, amire igen–nem választ adhatnak majd a magyarok. A tervek szerint május végéig mindenki megkapja a szavazólapot. ","shortLead":"Külön minisztert bíztak meg a kérdés megfogalmazásával, amire igen–nem választ adhatnak majd a magyarok. A tervek...","id":"20250314_Kiderult-mi-lesz-a-faek-egyszerusegu-nemzeti-konzultacios-szavazolapon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426edbb2-2185-4b20-bb24-d6080d618018.jpg","index":0,"item":"38ef0dd7-5f4d-4074-a8ee-d28d6f61a992","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Kiderult-mi-lesz-a-faek-egyszerusegu-nemzeti-konzultacios-szavazolapon-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:59","title":"Kiderült, hogyan voksolhatunk a faék egyszerűségű véleménynyilvánító szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél egyébként is okosabbnak hitte a magyar kormányfőt – mondta Juhász Ferenc, a Gyurcsány-kormány egykori honvédelmi minisztere. Szerinte Magyar Péterhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is a NER része volt, az pedig bevett szokásnak számított, hogy a vezérkari főnökök hozzájuthatnak szolgálati ingatlanukhoz. Arról is beszélt a HVG-nek az MSZP egykori elnökhelyettese, hogyan jutott el oda, hogy a Tiszára szavazna. Nézze meg Gergely Zsófia interjúját a Fülke Extrában!","shortLead":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél...","id":"20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"81486cff-ba05-48d3-9724-f5887d5b1e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 14. 12:04","title":"Az orrát befogva, de Magyar Péterre szavaz Gyurcsány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KEHI-vizsgálatot bejelentő Gulyás Gergely szerint katonához eleve méltatlan a zsírleszívás.","shortLead":"A KEHI-vizsgálatot bejelentő Gulyás Gergely szerint katonához eleve méltatlan a zsírleszívás.","id":"20250313_Vizsgalatot-indit-a-KEHI-Ruszin-Szendi-Romulusz-allitolagos-zsirleszivasa-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd63a178-391f-4621-b4b6-976f68a256d3.jpg","index":0,"item":"5499b229-e184-4c7a-bcfd-57ec3d2eee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Vizsgalatot-indit-a-KEHI-Ruszin-Szendi-Romulusz-allitolagos-zsirleszivasa-ugyeben","timestamp":"2025. március. 13. 11:10","title":"A kormány vizsgálatot indít Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","shortLead":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","id":"20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"8d551fe5-5010-4d8a-b996-82f30c8eef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","timestamp":"2025. március. 13. 15:19","title":"A lengyel elnök arra kéri az Egyesült Államokat, hogy telepítsenek atomfegyvert az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 14. 15:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""}]