Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","shortLead":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","id":"20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a.jpg","index":0,"item":"4f2c2213-385b-44de-88f8-3a7ef06ca2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","timestamp":"2025. március. 18. 17:41","title":"„Nem félek, dühös vagyok” – a Kossuth téren tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","shortLead":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","id":"20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"27845945-db90-4398-af88-90404ebf8cb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","timestamp":"2025. március. 18. 16:14","title":"Újra érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","shortLead":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","id":"20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9.jpg","index":0,"item":"426992ff-6475-40de-a43b-835a2a7a9571","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","timestamp":"2025. március. 20. 08:24","title":"Bruce Willis elmondta Samuel L. Jacksonnak, mit tegyen, ha sok vacak filmben szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed03196-c88f-4d79-acad-dfd58fd3e0d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt szerint éppen Komáromi mellett robbant egy füstgyertya, és véletlenül igent nyomott.","shortLead":"A párt szerint éppen Komáromi mellett robbant egy füstgyertya, és véletlenül igent nyomott.","id":"20250318_dk-kepviselo-fustgyertya-szavazas-pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed03196-c88f-4d79-acad-dfd58fd3e0d9.jpg","index":0,"item":"8d1fa835-aac3-4bfa-b4d0-28edf0568f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_dk-kepviselo-fustgyertya-szavazas-pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 18. 16:21","title":"Úgy megijedt egy DK-s képviselő a füstgyertyától, hogy megszavazta a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","shortLead":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","id":"20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"09e83e1a-9aa1-4b47-9acd-3e9644d59061","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","timestamp":"2025. március. 19. 16:34","title":"Trump elárulta, hogy többször is beszélt Putyinnal az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","shortLead":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","id":"20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af.jpg","index":0,"item":"7d1ec592-32f7-4798-9a53-3c1bab548ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","timestamp":"2025. március. 19. 06:52","title":"Éjjel az észak-macedóniai diszkótűz újabb sérültjeit szállították Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni mérkőzést a magyar válogatott nyerte, csak a statisztikák szempontjából érdekes.","shortLead":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni...","id":"20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1.jpg","index":0,"item":"b6fabc02-8a68-475a-ba65-0ecc52ee5359","keywords":null,"link":"/sport/20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 19. 12:51","title":"Marco Rossi komoly bejelentést tett a jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt, hogy előbb-utóbb meglesz a csillag, ha nem idén, akkor majd jövőre. A Mérlegen új adásában Kvasznicza Ferenccel, a Pajta tulajával beszélgettünk.","shortLead":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt...","id":"20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886.jpg","index":0,"item":"f52df9ee-0c10-4f98-a3fe-96e53f7f259e","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 17:30","title":"Hiába a Michelin-csillag, az ablakot még mindig a tulaj pucolja – a Pajta étterem sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]